Leggiamo cosa accade nelle nuove puntate di "My Home My Destiny", la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023. Con l'intenzione di difendere Bayram da un agguato, Mehdi viene accoltellato e poi sottoposto a una delicata operazione. In ospedale giungono diversi personaggi e si manifestano tensioni e preoccupazioni.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 21 al 26 agosto 2023

Benal ha trovato ospitalità da Nermin, una situazione che fa infuriare Sultan e Cemile, dato che in passato Benal aveva già beneficiato di un prestito economico mai restituito. Le due hanno un confronto con la discussa ragazza e ne nasce un inevitabile litigio. Nuh viene alle mani con Faruk quando scopre che quest'ultimo sta corteggiando Emine. Zeynep torna a casa sua, ma Sakine prova a spiegarle che Mehdi è pentito e farà di tutto per riconquistarla. Meltem viene a sapere della relazione tra Nermin e Ekrem.

Faruk invita Emine a cena: l'incontro porta alla confessione dei rispettivi sentimenti. Zeynep non riesce a ritrovare fiducia nei confronti di Mehdi. Nel frattempo Mehdi si ritrova a salvare Bayram dall'accusa di furto e finisce in una rissa: accoltellato, viene portato in ospedale e versa in condizioni critiche. Dopo l'intervento viene portato in terapia intensiva e Bayram non si trattiene, spiattellando tutto alla polizia: Zeynep si scaglia contro di lui e poi ha un affettuoso incontro con Zeliha. Mentre Mehdi dorme profondamente, Zeynep gli dichiara il suo amore.

I medici cercano del sangue per una eventuale trasfusione a Mehdi. All'ospedale Mujgan si fionda contro Zeynep, accusandola di aver condotto Mehdi ad uno stato comatoso. Cemile prova a dare sostegno a Zeynep, mentre Mujgan e la madre si confrontano sul loro passato.

Ekrem e altri abitanti del quartiere donano il sangue che potrebbe per Mehdi essere vitale. Mentre Zeynep è giù di morale e fatica anche a mangiare, Cemile incontra Benal per chiederle aggiornamenti in merito ad un suo eventuale aborto. Tra alti e bassi Faruk ed Emine portano avanti la loro storia, mentre in ospedale Zeynep vede Benal uscire dalla stanza di Mehdi.

Zeynep viene invitata dal medico a entrare nella stanza di Mehdi: mentre lei gli accarezza la mano, lui si sveglia. La ragazza gli chiede alcune cose inerenti al loro rapporto, ma lui appare ancora confuso e con poca memoria. La ragazza decide allora di incontrare Benal e le dice che dovrà essere lei a parlare a Mehdi della sua gravidanza. Benal crede che se Mehdi verrà a sapere della gravidanza potrebbe chiedere il divorzio da Zeynep. Nuh incontra Mehdi e gli dice che Bayram vuole vendicarsi per l'aggressione subita: ha infatti organizzato una spedizione a casa di Tilki Ahmed.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 21 al 26 agosto)

Le nuove puntate della soap turca "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.