Le trame di "My Home My Destiny", la nuova soap turca di Canale 5, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023, mostrano la protagonista, Zeynep, ancora dubbiosa e insicura sul proprio presente (e futuro). Per Mehdi i problemi aumentano quando viene arrestato con l'accusa di sfruttamento del lavoro minorile.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023

Quando Mehdi si trova a casa dei genitori adottivi di Zeynep, il padre della ragazza mostra un'intolleranza capace di offendere il giovane uomo e la sua famiglia. Mentre Zeynep è disperata e confusa circa il suo futuro, Mehdi riceve il conforto di Kibrit. Zeynep pensa che le bugie riferite a Mehdi abbiano rovinato tutto, ma Emine le dice di come il manifestarsi della verità sia soltanto un bene e la invita a lasciar perdere il ragazzo, dando invece attenzione a Faruk . Sakine confessa intanto a Sultan che si impegnerà per rigenerare il matrimonio tra Zeynep e Mehdi. Con grande dolore, quest'ultimo, dal canto suo, presenta a Zeynep l’istanza di divorzio; dopo - a malincuore - averla firmata lei si reca in aeroporto, dove dovrebbe prendere, con Faruk, un volo diretto a Londra. Intanto la polizia e gli assistenti sociali prelevano Kibrit e Yaldiz Alì, arrestando Mehdi con l'accusa di sfruttamento del lavoro minorile.

Giunta in aeroporto, Zeynep restituisce l'anello a Faruk, dicendogli che non ha intenzione di partire con lui per Londra. Mentre Kibrit viene condotta alla Casa Famiglia e Alì è ufficialmente rilasciato, Mehdi viene chiuso in una cella di sicurezza. L'avvocato Hasan gli dice che dovrà affrontare una prima udienza. Nuh avverte la famiglia di Medhi dell'accaduto; Zeynep, invece, non ha il coraggio di parlare con il marito e si reca da Kibrit in Casa Famiglia, ma le due hanno un brutto scontro.

Mehdi riesce a incontrare Kibrit, promettendole che tutto si risolverà per il verso giusto. Zeynep e Mehdi continuano ad avere problemi, nonostante lui sia colpito dall'interesse della ragazza per la sua prigionia. Nuh vorrebbe organizzare una serata piacevole per far trascorrere del tempo insieme ai due sposi in crisi, e chiede l'aiuto di Emine. Nel frattempo Benal crede di essere incinta.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 24 al 28 luglio 2023)

Le nuove puntate della soap turca "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand. .