My Home My Destiny, le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Cosa accade nelle nuove puntate di "My Home My Destiny", la nuova soap turca di Canale 5, in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023: dopo un periodo fatto di incomunicabilità Mehdi e Zeynep trovano una giusta complicità e decidono di adottare il piccolo Kibrit. Ma le insidie sono dietro l'angolo.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto

Nuh ed Emeni combinano un incontro tra Mehdi e Zeynep, in modo da farli parlare. La serata non va molto bene e i due faticano a trovare un dialogo. Dopo aver assistito a un brutto episodio (un uomo che picchia un bambino), Zeynep si convince che adottare Kibrit sarebbe un bel gesto, ma Mehdi si dice contrario, dato che la protagonista ha in programma di partire per Londra. Zeynep vorrebbe a questo punto lasciare casa di Mehdi e farsi ospitare da Sultan con i genitori. Zeliha, con l'aiuto di Sakine, prova a farle cambiare idea.

Le carte in tavola cambiano: Zeynep e Mehdi si riavvicinano e l'adozione di Kibrit è un'ipotesi concreta. Quando Benal scopre di essere incinta, si presenta proprio a casa di Mehdi per comunicare la notizia. Nel frattempo Zeliha prova ad arginare le trame di Mujgan, che vuole distruggere il matrimonio di Mehdi e Zeynep, mentre Faruk cerca in modo subdolo di estorcere a Emine notizie su Zeynep.

Bayram e Sakine sono contenti che le cose tra Zeynep e Mehdi stia andando finalmente bene. I due sposi dibattono sullo stato d'animo di Benal e si addormentano poi sereni l'uno accanto all'altra. Emine decide di non dire nulla all'amica circa il suo incontro con Faruk. Nermin prova intanto a bloccare l'adozione di Kibrit da parte di Mehdi e Zeynep.

Mentre la coppia attende l'arrivo del bambino, alla porta si presenta Bayram, che, ubriaco, rovina il momento. Ne scaturisce un parapiglia che culmina in un litigio tra Zeynep e il padre. Benel ricorda intanto la proposta di matrimonio che le fece Mehdi: incinta di otto settimane, la giovane donna è adesso indecisa se tenere il bambino o abortire.

Tra Mehdi ed Ekrem i nervi sono tesissimi: il primo irrompe nell'ufficio del secondo e viene portato via dalla sicurezza, ma non finisce qui: in ospedale Mehdi scopre che Ekrem ha un'altra donna e una figlia segreta. In ospedale si trova anche Zeynep, che ha accompagnato Benal, dato che quest'ultima ha deciso di abortire. Intanto vediamo Bayram ancora ubriaco, sui binari del treno.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 31 luglio al 4 agosto)

Le nuove puntate della soap turca "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.