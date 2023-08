My Home My Destiny, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto 2023

Scopriamo gli avvenimenti più importanti delle nuove puntate di "My Home My Destiny", la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023. Mehdi dichiara a Zeynep il suo amore. L'ostacolo maggiore è al momento la presenza di Benal, incinta dell'uomo.

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto

Mehdi ha un dialogo con Nermin, madre di Zeynep. La donna lo accusa di aver compromesso il futuro della figlia, impedendole di seguire i suoi sogni. Mehdi decide così di incoraggiare la giovane donna a proseguire i suoi studi, in modo tale da conseguire la laurea: la accompagna dunque all'università per incontrare un professore, al quale dice che gli ultimi tempi sono stati per Zeynep complessi, a causa del suo recente matrimonio.

Proprio in questi momenti Benal rivela a Cemile di essere incinta di Mehdi (mostrandole anche un test di gravidanza). Cemile le raccomanda di non dirlo a nessuno e chiede poi consiglio a Sultan sul da farsi. Intanto all'università fa il suo ingresso Faruk, ma quando Mehdi lo vede in compagnia di Zeynep, nasce un'inevitabile discussione. Sultan invita Emine a frequentare Nuh.

Zeynep comunica a Nermin ciò che è accaduto a Benal e le chiede il favore di assumerla come infermiera, in modo da nascondere il suo stato di gravidanza. Nermin accetta. Quando Ekrem prova a ricattare Mehdi, offrendogli soldi per non rivelare a nessuno il segreto dell’amante e dei figli, Mehdi si rifiuta Intanto il tribunale concede a Kibrit la possibilità di andare a vivere con Zeynep e Mehdi, così la ragazza torna a vivere con loro.

Quando Cemile sta per rivelare a Mehdi il segreto della gravidanza di Benal, entrano in casa Zeynep e Kibrit. Queste ultime ascoltano sorprese una confessione di Mehdi, che dice alla sorella di essere realmente innamorato di Zeynep, che a sua volta non reagisce ad una successiva dichiarazione dell'uomo.

Zeynep dice a Mehdi di sentirsi sempre inadeguata e sbagliata, mentre Cemile medita un modo per allontanare Benal da Mehdi. Zeliha consegna a Sultan una busta con del denaro da consegnare a Benal, accompagnato dalla proposta di abortire e rifarsi una vita altrove; Benal, però, rifiuta indignata e, disperata, si presenta al cospetto di Mehdi, chiedendogli se davvero desidera che esca definitivamente dalla sua vita: l'uomo ribadisce di essere innamorato della moglie.

Yasemin non vede di buon occhio la presenza in casa di Kibrit, mentre Benal ha deciso di partire non rivelando a nessuno la sua scelta. Zeynep si reca con Mehdi alla Festa di Primavera, organizzata da Nermin e Ekrem nella loro tenuta di campagna. Per entrambi si tratta di un momento importante, ma non sanno che vi parteciperà anche Faruk.

Dove vedere My Home My Destiny in tv e in streaming (dal 7 all'11 agosto)

Le nuove puntate della soap turca "My Home My Destiny" vanno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.