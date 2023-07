Chi prende il posto di Barbara D'Urso: dopo Myrta Merlino spunta il nome di un'altra conduttrice

Manca poco alla presentazione dei palinsesti Mediaset che ufficializzeranno una volta per tutte i volti nuovi dell'azienda nella prossima stagione televisiva. La certezza, a oggi, è che il pomeriggio di Canale 5 non avrà più il volto di Barbara D'Urso, ringraziata con una nota per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida di Pomeriggio Cinque per anni. Intanto le voci su chi potrebbe sostituirla circolano frenetiche, e dopo il nome di Myrta Merlino che ha salutato il pubblico di La7 nell'ultima puntata de L'Aria Che Tira, ecco farsi largo l'ipotesi di un'altra conduttrice della trasmissione pomeridiana dell'ammiraglia Mediaset.

Alessandra Viero al posto di Barbara D'Urso?

È LaPresse a parlare per la prima volta di Alessandra Viero, giornalista professionista in forza a Mediaset dal 2008, al posto di Barbara D'Urso nella fascia oraria del pomeriggio. Il nome aleggia nell'ambito delle ricostruzioni sul futuro di Bianca Berlinguer, recente dimissionaria dalla Rai e ora pronta a passare a Mediaset con una prima serata e la striscia di Stasera Italia una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro, al posto di Barbara Palombelli che condurrà un nuovo programma oltre a Forum.

"E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci ‘Pomeriggio 5‘, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso. A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica" fa sapere l'agenzia che per prima cita la conduttrice, già al timone della versione estiva di Pomeriggio Cinque nel 2012 e conduttrice di Tgcom24, Domenica Cinque, Studio Aperto e Quarto Grado. Alessandra Viero ha condotto anche alcune puntate di Controcorrente al posto di Veronica Gentili e ha anche sostituito Barbara Palombelli in alcune puntate di Stasera Italia.

Al momento, come si diceva, si tratta solo di notizie ufficiose: nel pomeriggio di oggi la presentazione dei palinsesti di Mediaset confermerà o meno i nuovi assetti.