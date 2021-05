A 'L'aria che tira' nessuno nomina Arcuri, ex di Myrta Merlino

Nel programma di La7 si gira alla larga dall'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid

Domenico Arcuri, l'innominato. A 'L'aria che tira' l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid sembra non esistere. Nessuno tra conduttrice, giornalisti e ospiti lo menziona mai, neanche quando è evidente si stia tirando in ballo (visto che il programma di La7 dedica ogni giorno ampio spazio alla pandemia e alla gestione dell'emergenza).

I più maliziosi insinuano che dietro questo girare alla larga ci sia lo zampino della padrona di casa, per lungo tempo sposata con il manager - amministratore delegato di Invitalia - dal quale ha avuto sua figlia Caterina che oggi ha 19 anni. Secondo i beninformati tra i due i rapporti sarebbero più che buoni, ma forse proprio per proteggere il suo privato la conduttrice eviterebbe di parlarne.

Dal 2017 Myrta Merlino è legata sentimentalmente a Marco Tardelli. Un amore maturo, nato quando nessuno dei due se lo aspettava e che oggi è un punto di riferimento irrinunciabile per entrambi, come ha più volte fatto sapere la giornalista.