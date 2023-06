Myrta Merlino lascia La7: l'annuncio nell'ultima puntata de "L'Aria che tira" (video)

Myrta Merlino ha lasciato La7 dopo 12 anni. Oggi, venerdì 16 giugno 2023, la conduttrice ha salutato il pubblico del programma L'Aria che tira congedandosi nell'ultima puntata. "12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! 12 anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l'anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme" ha detto commosa la conduttrice: "E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione. Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantir". Dopo aver ringraziato la squadra, la rete e l'editore, Myrta ha salutato tutti con una promessa: "Noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene".

Al momento nessun riferimento ai prossimi progetti lavorativi di Myrta Merlino: per scoprirlo bisognerà attendere le prossime settimane quando veranno ufficializzati i palinsesti delle principali reti televisive.