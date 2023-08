Myrta Merlino racconta la telefonata Pier Silvio: "Spiazzata, ho avuto un momento di smarrimento"

Un nuovo dettaglio sull'arrivo di Myrta Merlino a Mediaset emerge dall'ultima intervista che la giornalista ha rilasciato a Sorrisi. Tra qualche settimana la ex conduttrice di La7 terrà compagnia al pubblico di Canale 5 come padrona di casa di Pomeriggio 5, decisione che ha ufficializzato il suo ingresso nell'azienda e anche sancito la separazione - tutt'altro che consensuale - da Barbara d'Urso. Ma per lei il progetto iniziale non era quello che prendesse il posto della collega. Myrta Merlino, infatti, in un primo momento era stata contattata per un prime time su Rete 4 al mercoledì; poi, però, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti dello scorso 4 luglio, Pier Silvio Berlusconi ha cambiato idea affidandole il programma pomeridiano quotidiano.

"Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido. Poi però c’è stata la famosa telefonata. Ho accettato e abbiamo ricominciato tutto da capo", ha spiegato la conduttrice a Sorrisi: "È l'inizio di una piccola rivoluzione, mi è piaciuta l'idea di un programma nuovo che punti all'informazione popolare ma di qualità". Merlino aveva quindi iniziato a lavorare al nuovo programma - deciso anche il titolo - che avrebbe dovuto condurre su Rete 4. Poi, però, l'inaspettato cambio di programma.

"A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque. All'inizio sono rimasta spiazzata, perché i miei progetti di vita dovevano essere diversi", ha ammesso la conduttrice: "Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto". E a proposito di pubblico, quello della nuova edizione di Pomeriggio 5 che andrà in onda da uno studio al Palatino con tre schermi enormi, sarà parlante, anche questa una novità rispetto agli anni precedenti.