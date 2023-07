Myrta Merlino racconta il suo Pomeriggio 5 dopo Barbara d'Urso: "Io sulla stessa linea di Pier Silvio"

La nuova Mediaset passa anche attraverso l'arrivo di Myrta Merlino. La conduttrice, tra i volti di punta di La7 fino a qualche settimana fa, prende adesso il posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 e si dice pronta ad affrontare con entusiasmo umano e professionale questa nuova esperienza. Lo fa per la prima volta con un'intervista a La Stampa, spiegando la sintonia di vedute con l'ad Pier Silvio Berlusconi e l'approccio informativo che userà nel raccontare la politica, la cronaca, il costume dalla rete ammiraglia della tv commerciale.

"Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare" ha spiegato Merlino: "Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite a un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito “un giornalismo popolare di qualità“". Più che gossip, è "scoop" il termine che sente nelle sue corde: "La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola “scoop”, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente" ha aggiunto ancora la giornalista, certa del valore delle cosiddette soft news, definite come "una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore"da trattare "con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo (...) Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. La realtà è un prisma complesso e occorre leggere tutti i riflessi della luce e renderli comprensibili".

In tal senso, Myrta Merlino si è detta in linea con Pier Silvio Berlusconi che non vuole più mischiare cronaca e gossip: "Esatto, è questa la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma", ha asserito poi, precisando come i vertici Mediaset abbiano intercettato un nuovo modo di fare informazione dettato dal cambiamento dei tempi: "C'è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescente, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti e consapevolezza per orientarsi. Una bussola".

Perché Myrta Merlino è passata a Mediaset

Myrta Merlino ha lasciato La7 dopo 12 anni, invogliata dal progetto proposto che l'ha convinta a cambiare i suoi piani più rivolti a un impegno settimanale che quotidiano. "La vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no" ha ammesso: "Mi sono sentita molto corteggiata e molto rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi della fiducia che mi sta dimostrando".

A differenza di Bianca Berlinguer che ha detto di essere stata convinta dalla forza con cui la hanno voluta a Mediaset, visto che in Rai non si sentiva appoggiata, Myrta Merlino non ha alcuna amarezza verso la rete che ha lasciato: "Il mio caso è diverso, ho chiuso un ciclo meraviglioso" ha detto: "L’Aria che Tira per me è stato un quarto figlio, sento di aver raccontato un pezzo di storia, dal Bataclan alle dimissioni del Papa, dal Covid alla guerra, all’incoronazione di Carlo d’Inghilterra, fino all’arrivo nel nostro paese della prima donna premier. Sono stati anni belli e di grande libertà professionale, ma oggi mi sento pronta per una nuova esperienza".