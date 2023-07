Myrta Merlino parla dei rapporti con Barbara d'Urso e svela i consigli di Maria De Filippi: "Un'autorità televisiva"

Myrta Merlino sarà il nuovo volto di Canale 5 a partire dalla prossima stagione televisiva. Com'è noto, la ex giornalista di La7 prende il posto che per anni è stato occupato da Barbara d'Urso con cui, assicura oggi in un'intervista a Libero, non è in corso alcuna rivalità. "Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c'è nessun antagonismo con Barbara d'Urso. Siamo così diverse, poi quel programma era figlio di un'idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente" ha detto la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, programma interamente rinnovato rispetto a quello a cui il pubblico è stato abituato fino allo scorso maggio.

Diverse le novità della trasmissione che non andrà più in onda da Milano, ma dal centro tv Palatino di Roma, partirà in concomitanza con il suo diretto competitor, La Vita in Diretta, per poi chiudere intorno alle 18:45, e durerà un po' di più rispetto al solito, circa un'ora e quaranta. E diverso sarà anche lo stile che Myrta Merlino ha descritto con un riferimento alle parole dell'ad Mediaset: "Piersilvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti, virare di più sull'informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli".

Un certo timore che il pubblico di Mediaset non la riconoscesse come "di casa" Myrta Merlino non lo ha taciuto, ma determinante è stato ciò che le ha detto Maria De Filippi: "Questa paura me l'ha fatta sparire Maria De Filippi, un'autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene" ha confidato.

Come cambia Pomeriggio 5

Per il pubblico di Canale 5 il nuovo Pomeriggio 5 sarà un grande cambiamento, ricco di dettagli che di molto lo allontaneranno dalla trasmissione targata Barbara d'Urso: "Non sarà un talkshow, non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione. Seguiremo l'attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv" ha aggiunto Merlino che inviterà ospiti "più legati al racconto della cronaca. Ma sempre in un'ottica di approfondimento, non indulgerò nel dolore". Grande spazio all'attualità, dunque, senza tralasciare le interviste che Merlino ha spiegato con un riferimento molto alto: "Oprah Winfrey nel suo grande contenitore ha intervistato da Obama alle popstar più importanti. Tutto si può fare la variante è il come…".