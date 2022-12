Myrta Merlino replica per la prima volta alle accuse di maltrattamenti ai collaboratori

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Myrta Merlino, accusata in un comunicato sindacale di “comportamenti incivili e maleducati” e in generale di atteggiamenti sprezzanti nei confronti della sua squadra di lavoro. "Davvero lei è un tiranno?", le chiede l’inviato del tg satirico. "Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori", si giustifica la conduttrice di La7. E riguardo alle voci sui presunti massaggi ai piedi effettuati dai suoi collaboratori, la conduttrice dice: "Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?". Il servizio completo va in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Il caso

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il comunicato in cui la conduttrice e giornalista veniva accusata di comportamenti inopportuni durante l'orario di lavoro durante il talk show L'aria che tira. Accuse di cui, va precisato, non esiste alcuna prova. Contro di lei è stata redatta una nota della Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) di La7 in cui venivano denunciati "comportamenti incivili e maleducati" della giornalista, che sarebbe arrivata anche ad influenzare "la possibilità di prolungare contratti di personale specializzato" e il condizionamento delle "turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né di tipo professionale e né di tipo etico". Accuse pesanti e importanti che Dagospia ha voluto rendere più concrete raccontando alcuni degli episodi ai quali i collaboratori di Merlino sarebbero stati costretti a prendere parte. Qualcuno sembrerebbe aver riferito che solo "pochi giorni fa, arrivata in studio, tutta infreddolita, la vispa Myrta abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon, salvo poi dare in escandescenza accusando il malcapitato di scompigliarle l’acconciatura". Oggi la smentita di Myrta.