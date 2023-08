Myrta Merlino, arriva il primo spot di Pomeriggio 5 senza Barbara D'Urso (che pubblicizza la sua nuova azienda)

"Io sono Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi", questa è la frase che ha pronunciato Myrta Merlino nel primo spot promozionale di Pomeriggio 5, il daytime che da settembre condurrà prendendo il posto di Barbara D'Urso. Un cambio quasi epocale che ormai da mesi fa discutere.

La giornalista ha lasciato L'aria che tira su La7 per approdare in casa Mediaset. Come ha già più volte sottolineato lei e Pier Silvio Berlusconi sono sulla stessa lunghezza d'onda: portare l'informazione nel pomeriggio di Canale 5. Merlino ha anche aggiunto che "nessuno mi ha mai parlato di numeri. L'unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C'è la voglia di investire su un'informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare". Insomma sembra proprio che questa nuova edizione di Pomeriggio 5 parta con il piede giusto.

Dall'altra parte, Barbara D'Urso si sta invece godendo l'estate italiana, tra cene con gli amici e giornate al mare. Ma tra un momento di svago e l'altro Barbara ha iniziato anche a pubblicizzare la sua nuova attività di event planner: B&Fable, questo è il nome della società che ha fondato insieme alla sua amica Francesca Caldarelli. D'Urso ha pubblicato un video in cui mostrava l'organizzazione e il risultato finale di uno degli ultimi eventi che hanno organizzato.