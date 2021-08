Due anni senza Nadia Toffa, migliaia di fan commossi dal ricordo delle Iene

Hanno scelto una delle foto più rappresentative del suo animo buono e solare i colleghi delle Iene: gli occhi profondi di Nadia Toffa, con quel sorriso spontaneo e appena accennato verso l’obiettivo, oggi, 13 agosto 2021, fanno breccia nel cuore degli utenti, richiamati al suo ricordo a due anni dalla scomparsa.

"Due anni senza te" scrive chi l’ha conosciuta e amata negli anni che l’hanno vista protagonista assoluta di un programma legato indissolubilmente al suo nome, alla sua tenacia, sempre dimostrata nei servizi televisivi firmati da lei come nella lotta alla malattia raccontata senza filtri in diretta come sui social. E Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, Giulio Golia, Omar Pedrini sono solo alcuni dei migliaia di fan che in queste ore stanno lasciando traccia del dolore che ancora suscita la sua mancanza, forte e pesante nonostante il tempo trascorso da quel giorno che segnava la fine prematura di una vita difesa fino all’ultimo respiro.

La lotta contro la malattia

Nadia Toffa, nata a Brescia nel 1979, lottava contro un tumore da due anni. Durante il periodo più complicato della sua malattia, tra sedute di chemio e lunghe convalescenze, aggiornava i fan cercando di incoraggiare chi, come lei, affrontava la sua stessa drammatica situazione. Il primo malore risale al 2017, a Trieste: Nadia fu trasferita in elisoccorso al San Raffaele di Milano per iniziare degli accertamenti. Due mesi dopo tornò dietro il bancone delle Iene e raccontò ai colleghi e al pubblico di avere il cancro: "Non lo sapeva nessuno. Ho pensato tanto a questo momento... Fra di noi c'e' sempre stata sincerità", confidò. Da quel momento la giornalista ha cominciato la sua battaglia contro il tumore, raccontata anche in un libro "Fiorire d'inverno".

Il ricordo della Fondazione Nadia Toffa

A dicembre 2019 è nata la fondazione in sua memoria, per sostenere la ricerca contro il cancro e altre malattie, fornire sostegno a persone bisognose e promuovere progetti di sostentamento e di sviluppo in zone svantaggiate (principalmente sul territorio italiano). Oggi, anche la pagina social della fondazione la ricorda con immenso amore: "Ciao Nadia. Oggi sono 2 anni che non sei più con noi, eppure è come se non fossi mai andata via" si legge: "Vivi nel ricordo di chi ti ha conosciuta e amata, di chi ha avuto il tuo supporto e di chi ancora oggi crede in ciò che sei stata e che rappresenti. Non c'è cosa migliore in questo mondo che fare del bene ed essere ricordati per questo. Speriamo tu sia fiera di noi".