4 anni senza Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia

Era il 13 agosto del 2019 quando Nadia Toffa morì dopo una lunga lotta contro il tumore, a 40 anni. La famosa e amatissima inviata de Le Iene aveva condiviso la sua battaglia sui social, ma soprattutto l'aveva vissuta insieme ai suoi colleghi, non lasciando quasi mai il lavoro. Nadia è tornata il prima possibile alla conduzione dopo il primo malore e ha continuato a lavorare, fermandosi solo quando le condizioni di salute non glielo permettevano più.

Il suo era un amore viscerale nei confronti di quello che faceva, una missione, e questo arrivava al pubblico e ai suoi colleghi, che ancora oggi la ricordano con profonda nostalgia. A renderle omaggio nel quarto anniversario della sua morte, Giulio Golia. "Sono passati 4 anni, ma la tua presenza è sempre viva nei nostri cuori" scrive su Instagram lo storico inviato, pubblicando alcune delle loro foto più belle. Entrambi nella squadra del programma di Italia 1 fin dai primi anni, erano legati da una profonda amicizia.

La morte di Nadia fu un colpo tremendo per Giulio: "Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita, siamo cresciuti insieme - aveva detto in diretta poco dopo la sua morte - Non abbiamo perso solo una grande professionista, noi abbiamo perso una grande amica, una sorella". Il suo ricordo, come sta dimostrando, non morirà mai.

Il post di Giulio Golia