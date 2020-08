Le Iene - Per Nadia, su Italia1 la serata ricordo ad un anno dalla scomparsa

"Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia. Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata". Così la trasmissione Le Iene annuncia sui propri canali social una serata evento dedicata a Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice scomparsa a causa di un tumore lo scorso agosto. In centinaia si sono riversati ai funerali a Brescia, sua città natale, per dare un ultimo saluto a quello che è stato uno dei volti pù amati della trasmissione di Mediaset.

E' proprio di queste ultime ore il ricordo della mamma Margherita al Magna Grecia Awards, dove ha ritirato un premio dedicato alla figlia. "Non me l'aspettavo che la mia Nadia avesse così tante persone che le volevano bene - ha dichiarato - Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall'emozione. E poi quell'applauso è stato un modo bellissimo per superare la paura di questi mesi e tornare alla normalità. Lei ci ha insegnato a non demordere mai. Ad affrontare le difficoltà senza paura, niente avviene per caso".