Name That Tune - Indovina la canzone, la terza edizione con Ciro Priello e Fabio Balsamo

Name That Tune - Indovina la canzone torna su TV8 per una terza edizione tutta da scoprire. Il format resta sostanzialmente immutato, ma presenta un cambio in conduzione: tornato a Mediaset, Enrico Papi viene sostituito dalla coppia formata da Ciro Priello e Fabio Balsamo (membri del collettivo comico The Jackal). Scopriamo tutte le anticipazioni di questa edizione dello show.

Name That Tune - Indovina la canzone: anticipazioni nuova stagione

Per la sua terza edizione, il game show di TV8 “Name That Tune - Indovina la canzone” offre delle novità, ma anche molte conferme. Il format resta sostanzialmente lo stesso: in studio troviamo due squadre, composte da personaggi famosi, che si affrontano in una gara musicale. I concorrenti devono indovinare i titoli di alcune canzoni avendo di volta in volta una serie di indizi. Nella manche finale, due componenti scelti dai capisquadra devono indovinare 7 canzoni in 30 secondi: il concorrente che avrà indovinato il maggior numero di motivi farà vincere il suo team, che tornerà a giocare nella puntata successiva. La squadra sconfitta tornerà invece a casa.

La vera notizia è invece il cambio in conduzione: dopo due edizioni Enrico Papi si è trasferito a Canale 5 (dove è al timone di “Big Show”). A sostituirlo arrivano due componenti del gruppo comico The Jackal: Ciro Priello - vincitore della prima edizione di “LOL - Chi ride è fuori” - e Fabio Balsamo. Ormai celebri anche oltre i confini di YouTube, i due promettono tanta verve e qualche risata e dichiarano che per introdurre ogni puntata si cimenteranno in una scenetta comica.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming

La terza stagione di Name That Tune - Indovina la canzone va in onda ogni martedì, a partire dal 26 aprile, alle 21.30 su TV8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le trasmissioni di TV8 sono disponibili anche sulla televisione satellitare di Sky al canale 108, oppure su Sky TV Box al canale 121 o in HD al canale 190.