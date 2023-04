"Napoletano? E famme 'na pizza", anticipazioni dello show con Vincenzo Salemme

Oggi, lunedì 17 aprile 2023, Rai 2 trasmette una serata evento dal titolo "Napoletano? E famme 'na pizza". Si tratta dello spettacolo teatrale l'autore, regista e attore Vincenzo Salemme ha portato in giro per l'Italia nel corso degli ultimi due anni, ottenendo uno straordinario successo di pubblico. La pièce va in onda in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli.

"Napoletano? E famme 'na pizza": le anticipazioni della serata

Rai 2 trasmette una serata evento in compagnia del teatro di Vincenzo Salemme, amato attore e regista napoletano che ha fatto tesoro delle lezioni di commediografi dalla statura di Scarpetta e De Filippo. Lo spettacolo va in onda oggi, 17 aprile, in diretta dall'Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli: un modo anche per celebrare i 60 anni, compiuti lo scorso mese, del centro di produzione Rai del capoluogo campano.

"Napoletano? E famme ‘na pizza" è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Salemme. Tutto nasce dal suo libro omonimo del 2019, che prendeva il titolo da una battuta di "E fuori nevica" (tra i suoi spettacoli più celebri in assoluto). Dopo il successo editoriale, il commediografo ha imbastito una pièce in grado di condensare due delle sue opere, "Una festa esagerata" e "Con tutto il cuore", facendo combaciare personaggi e battute.

Lo scenario riprodotto in scena è quello di una terrazza che si affaccia sul fondale del Vesuvio. Qui l'attore si lancia in monologhi che hanno come argomenti principe i vizi e le virtù del popolo napoletano. Usi e costumi che fanno emergere gli stereotipi legati ad una città complessa e dall'indiscussa bellezza.

Salemme ha pensato allo spettacolo "Napoletano? E famme ‘na pizza" come ad un grande omaggio al suo pubblico, che lo segue fedelmente da decenni. Una sintesi di 50 anni di carriera, che guarda al passato e al presente, con sguardo prevalentemente ottimista sul futuro. Senza dimenticare mai l'obiettivo primario della sua arte: quello di divertire gli spettatori.



"Napoletano? E famme ‘na pizza" è un programma prodotto da "Chi è di scena" per Rai Cultura. Lo spettacolo è scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme e si avvale do un cast composto da Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero e Fernanda Pinto. La regia televisiva è curata da Barbara Napolitano.

Dove vedere "Napoletano? E famme 'na pizza" in tv e in streaming

La serata evento "Napoletano? E famme 'na pizza" va in onda su Rai 2 oggi, 17 aprile 2023, a partire dalle 21.20. Lo spettacolo è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.