Di cosa parla 'Natale a 5 stelle', film stasera in tv su Canale 5

Questa sera, domenica 26 dicembre, alle 21.50 su Canale 5, va in onda il film Natale a 5 stelle. Diretto da Marco Risi con Massimo Ghini, Ricky Memphis e Martina Stella, è ispirato alla commedia teatrale Out of Order di Ray Cooney, scritto da Enrico Vanzina e girato tra Roma e Budapest.

La trama

Il premier pentastellato Franco Rispoli, in trasferta con l'amante, una deputata PD, per un weekend prenatalizio nella suite di un hotel a cinque stelle a Budapest, deve evitare lo scandalo quando trova un cadavere in albergo. Per sbarazzarsene, vengono aiutati dal portaborse del premier. A peggiorare la situazione, si aggiunge anche il marito dell'amante del premier che, scoperto il tradimento, vuole cogliere i due maldestri amanti in flagrante. Ne scaturirà un esilarante susseguirsi di situazioni paradossali.

ll cast

Nel cast di Natale a 5 stelle, oltre a Massimo Ghini nei panni del Presidente Franco Rispoli, Martina Stella in quelli della deputata e Ricky Memphis che intepreta il segretario del premier, anche Paola Minaccioni, Andrea Osvart, Biagio Izzo, Riccardo Rossi e Massimo Ciavarro.