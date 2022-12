Natale e quale Show, lo speciale con Carlo Conti stasera in tv

Al via la tradizionale maratona televisiva di Telethon. Una rassegna che da tanti anni si impegna a raccogliere fondi destinati alla ricerca di cure delle malattie genetiche. Oggi, 11 dicembre, Carlo Conti conduce “Natale e quale Show”. Ospiti, canzoni, clima natalizio e solidarietà: scopriamo qualcosa in più.

Natale e quale show: le anticipazioni

Con la sua dodicesima edizione, "Tale e quale Show" si è dimostrato ancora una volta uno dei programmi televisivi più amati della nostra televisione. Quale miglior show, dunque, per associare spettacolo, solidarietà e clima natalizio?

La causa, innanzitutto: il programma condotto da Carlo Conti inaugura e sostiene la sempre benemerita missione della Fondazione Telethon, che raccoglie fondi destinati alla ricerca. Ad aggiornare i telespettatori sull'andamento della raccolta destinata ad aiutare la ricerca di cure delle malattie genetiche ci penserà il grande "numeratore Telethon".

Carlo Conti introduce dodici concorrenti che interpreteranno cantanti italiani e internazionali intenti ad intonare classici della musica natalizia. A prestare corpo, voce e solidarietà saranno: Francesca Alotta, Francesco Cicchella, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Deborah Johnson, Valeria Marini, Jessica Morlacchi, Agostino Penna, Valentina Persia, Pierpaolo Pretelli, Valerio Scanu.

Gli artisti saranno come al solito sottoposti al giudizio dell'affiatata giuria, composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Da "White Christmas" a “Santa Claus is coming to town”, da “Astro del ciel” a “Jingle bell rock”: sarà una serata ricca di musica, intrattenimento e sorrisi da donare ai più bisognosi.

La Marathona Telethon si concluderà tra una settimana con uno "Speciale soliti ignoti", condotto da Amadeus.

Dove vedere Natale e quale Show (11 dicembre 2022)

Natale quale Show va in onda oggi, 11 dicembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.