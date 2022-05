Navalny, sfida a Putin: stasera su Nove un documentario sull'oppositore dello zar

Per il ciclo 'Nove racconta' oggi, 21 maggio, va in onda alle 21.25, Navalny, sfida a Putin: un documentario sul noto oppositore del presidente Vladimir Putin. Sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento, l’uomo, russo di origini ucraine, ha continuato ad attaccare il leader russo mediante il suo blog. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

La storia di Aleksej Navalny

Il canale Nove propone questa settimana un documentario dedicato ad Aleksej Navalny, chiacchierato oppositore di Vladimir Putin. Ma chi è l’uomo sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento? Scopriamo qualcosa in più di questo attivista. Aleksej Navalny è nato a Butyn (Russia) il 4 giugno 1976. Di origini ucraine, si laurea in legge e milita nel partito di opposizione Yabloko, che lascia nel 2007 per divergenze interne. Nel 2008 apre un blog che fin dal principio fa rumore, dove denuncia esplicitamente la corruzione nel suo paese. Per gli oppositori di Putin diventa un simbolo e un esempio. Pochi anni dopo, nel 2011, si svolgono in Russia molte manifestazioni contro le corruzioni in Russia: Navalny scende in piazza e riesce a dare voce a tante persone che fino a quel momento avevano taciuto. Due anni dopo si candida anche come sindaco di Mosca, ma arriva secondo dietro a Sobyanin. Nel corso del tempo l'uomo è stato sottoposto a molti processi con accuse il più delle volte pretestuose, ma evidentemente dovute alla sua incessante battaglia contro Vladimir Putin. Prova ne è che nel 2018 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha inflitto alla Russia di risarcire l’attivista per danni materiali e morali. Il 20 agosto 2020, Navalny accusa un malore mentre è a bordo di un aereo. Soccorso, è ricoverato in terapia intensiva per un avvelenamento da da Novichk. Sopravvissuto, si trasferisce in Germania, per poi fare ritorno in Russia nel 2021 dove viene arrestato con l'accusa di aver violato la condizionale nel caso Yves Rocher che lo obbliga a presentarsi per due volte al mese in commissariato; successivamente viene anche accusato di appropriazione indebita. Nel 2022 Navalny esorta il popolo russo a prendere posizione contro l’attacco all’Ucraina da parte della Russia.

