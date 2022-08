"NCIS: Los Angeles 13", stasera su Rai 2: trama e anticipazioni

Al via domenica 7 agosto in prima serata su Rai 2, la tredicesima stagione di “NCIS: Los Angeles” prevede in totale 22 episodi e segue l’attività della divisione NCIS che, capeggiata da G. Callen, è intenta a catturare pericolosi criminali che mettono a rischio la sicurezza del paese. Di seguito un riassunto della trama e le anticipazioni sulle puntate della nuova stagione.

Nato come spin-off di "NCIS - Unità anticrimine", "NCIS: Los Angeles" ha avuto un successo che gli ha permesso di arrivare alla tredicesima stagione, in onda su Rai 2 a partire da domenica 7 agosto in prima serata. La serie ha fatto il suo esordio nel 2009 e segue la squadra dell'Office of Special Projects (OSP) dell'NCIS di Los Angeles. La serie appartiene al genere poliziesco e vede, di puntata in puntata, l’agente speciale G. Callen – affiancato talvolta dall’amico Sam Hanna – indagare su complicati casi criminali. La storia segue diversi altri personaggi e alle loro sfere lavorative sono affiancate le vicende private.

Il protagonista di “NCIS: Los Angeles” è Grisha Callen, agente speciale a capo dell'Office of Special Projects (OSP) dell'NCIS di Los Angeles. Uomo misterioso, colto e legato alla sua squadra, è stato per molte stagioni alla ricerca delle sue origini. Ad interpretarlo è Chris O’Donnell. Samuel 'Sam' Hanna - collega e migliore amico di Callen - è interpretato da LL Cool J; Kensi Blye da Daniela Ruah; Martin Atticus 'Marty' Deeks da Eric Christian Olsen; Henrietta 'Hetty' Lange da Linda Hunt.

Giunto alla sua tredicesima stagione, la formula di “NCIS: Los Angeles” è sostanzialmente la stessa delle precedenti annate. La divisione NCIS deve intercettare i più pericolosi criminali, temuti dalle istituzioni perché potenziali rischi per la sicurezza degli Stati Uniti. Nel primo episodio stagionale - dal titolo “Soggetto 17” - Callen recupera un documento dall’archivio di Hetty. Il contenuto riguarda un test psicoattitudinale che fece da bambino, poco dopo la sua adozione. Vediamo poi Sam mettersi sulle tracce di Zasha, rapita da Joelle con l’intento di giungere fino a Katia.

Al partire dal 7 agosto, la tredicesima stagione di “NCIS: Los Angeles” va in onda la domenica alle 21.05 su Rai 2. Gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.