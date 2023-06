"NCIS: Los Angeles": questa sera in tv l'ultima puntata della stagione finale della serie

In onda oggi, 5 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 2, il doppio episodio di "NCIS: Los Angeles" chiude non soltanto la quattrodicesima stagione della serie, ma è in assoluto l'ultimo appuntamento con lo spin-off di "NCIS - Unità anticrimine", interpretato da Chris O'Donnell e LL Cool J. Mentre i due protagonisti sono impegnati in un complicato caso di traffico di armi, fervono i preparativi per il matrimonio tra Callen e Anna.

"NCIS: Los Angeles": le anticipazioni dell'ultima puntata

Nata nel 2003, la serie televisiva statunitense "NCIS - Unità anticrimine" ha ottenuto un successo tale da generare alcuni spin-off, il primo dei quali è stato "NCIS: Los Angeles", trasmesso per la prima volta in patria nella stagione televisiva 2009-2010. Dopo 14 stagioni e la bellezza di 323 episodi oggi, 5 giugno 2023, la serie chiude per sempre i battenti. Trasmesso in prima visione assoluta da Rai 2, l'appuntamento finale ha come titolo "Nuovi inizi" ed è strutturato in due parti.

La serie segue la squadra dell'Office of Special Projects (OSP) dell'NCIS di Los Angeles. Protagonista delle vicende è Grisha Callen, un ex agente della CIA, dall'eccezionale talento ma dal passato tormentato. Ad affiancarlo c'è invece l'agente speciale Samuel "Sam" Hanna, un ex Navy SEAL. Oltre che colleghi, i due sono grandi amici.

In questo ultimo appuntamento la squadra aiuta Kerry Adams, agente speciale al comando dell’ATF, con un'indagine sul contrabbando di armi illegali, e deve indagare su un agente ATF sotto copertura, che potrebbe essere un traditore. Parallelamente al lavoro, molti personaggi devono fare i conti con vicende personali: Sam deve badare al padre che, colpito da demenza senile, rifiuta le cure; Callen è nel pieno dei preparativi del matrimonio con Anna.

Nel frattempo veniamo a sapere che Adams è il traditore dell'ATF. Successivamente ad uno scontro a fuoco, dal quale escono incolumi, Callen e Sam continuano ad aiutare i loro colleghi OSP a cercare le armi. Callen e Anna decidono poi di sposarsi nell'immediato, in modo improvvisato e al municipio, invitando per l'occasione soltanto amici e familiari. Kensi e Deeks scomprono intanto che diventeranno presto genitori, mentre Callen riceve una lettera di congratulazioni da Hetty, che gli chiede una collaborazione - che coinvolge anche Sam - in un progetto in Marocco. I due si riuniscono con l'ex collega Nell Jones, il reale autore della lettera. Il gruppo si prepara così a cercare Hetty.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 giugno 2023)

La puntata che chiude per sempre la serie "NCIS: Los Angeles" va in onda oggi, 5 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.