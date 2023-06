Negramaro, gaffe clamorosa sul palco di "Italia Loves Romagna"? C'è un motivo, il video

Ieri sera in molti hanno accusato Giuliano Sangiorni dei Negramaro di essere scivolato in una gaffe. È successo in occasione del concerto evento "Italia Loves Romagna", organizzato a Campovolo in sostegno della popolazione romagnola colpita un mese fa da una terribile alluvione. Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco, tra cui appunto la band salentina, che è stata protagonista di un medley delle canzoni più belle della carriera... ma non solo: anche di quello che a molti è sembrato uno scivolone.

Proprio dopo aver messo piede sul palco, Giuliano, il frontman del gruppo, ha provato a scaldare il pubblico invitandolo a urlare tutto il proprio sostegno al popolo colpito. "Fate sentire tutto il vostro amore alle Marche, anche a casa!", ha gridato. Una frase che ha scatenato le critiche. Di tutta risposta infatti gli utenti di Twitter hanno fatto notare che il dramma dell'alluvione ha colpito la romagna, ed in particolare le province di Ravenna e Forlì, e non le Marche. Ma, andando a scavare, non è proprio così.

Sebbene infatti l'evento abbia riguardato principalmente i paesi della romagna, a fine maggio lo stato d'emergenza era stato esteso anche ad alcuni comuni delle Marche, come Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino la provincia di Pesaro e Urbino. La frase di Giuliano insomma, sebbene possa essere apparsa stonata, non è scorretta.

Tanti i volti della musica che si sono alternati ieri sul palcoscenico. Da Andrea Bocelli, che ha incantato le 40mila persone accorse all'evento, fino a Salmo e Zucchero, protagonisti di uno show ad alto tasso di energie. E ancora Elodie, Fiorella Mannoia e Gianni Morandi, al centro di una divertentissima gag. E Laura Pausini, che della romagna è proprio originaria, e che si è commossa in una dolorosa dedica alla sua terra.