La vita privata di Nek: dall'età alla moglie alla malattia dopo l'incidente

Nel corso della scorsa estate Rai 2 ha trasmesso la prima edizione del talent "Dalla strada al palco". Un esperimento riuscito, che ha convinto la rete a promuovere lo show nel periodo primaverile: martedì 27 marzo ha inizio la seconda stagione del talent, condotto ancora una volta dal cantante Nek. Artista che ha all'attivo tanti successi musicali, Filippo Neviani ha negli anni dimostrato le sue doti professionali, anche da conduttore. In questo spazio andiamo alla scoperta del Nek privato: dalle origini alla famiglia, dalla moglie alle figlie.

Età e origini

Nek è nato a Sassuolo (provincia di Modena) il 6 gennaio del 1972 con il nome di Filippo Neviani. I suoi genitori si chiamano Vittoria e Cesare. Quest'ultimo ha perso la vita nel 2012, all'età di 73 anni: un episodio che il cantante ha descritto come il più complicato della sua vita. L'artista ha confidato di essere stato molto aiutato dalla sua forte fede.

Anche prima della notorietà, la vita di Filippo è stata fortemente caratterizzata dalla passione per la musica fin da quando, all'età di 9 anni, ha cominciato a suonare la chitarra e la batteria; nel 1986 ha formato con Gianluca Vaccari il duo country Winchester; è entrato poi nel gruppo White Lady (dove canta e suona il basso), nato come cover band dei Police: Nek ha più volte ricordato che il suo mito assoluto è sempre stato Sting. A quel punto ha iniziato a comporre musica, fino allo scioglimento della band: di lì a pochi anni, da solista, diventerà famoso.

Il matrimonio, i figli

Nek ha sposato nel 2006 Patrizia Vacondio, dopo 11 anni di relazione. Quello tra Filippo e Patrizia è stato un colpo di fulmine, anche se l'uomo ha poi raccontato di aver tradito nei primi anni di fidanzamento la donna. Azione di cui si è amaramente pentito. Dopo un momento di crisi, la coppia non si è più separata e dal loro amore è nata nel 2011 Beatrice. Per sua figlia Nek ha scritto oltre 50 brani. Patrizia è inoltre madre di un’altra bambina, Martina, avuta da una precedente relazione.

L'incidente e la malattia

Anche se la vita di Nek è ricca di successi e di amore per i suoi cari, ha comunque dovuto far fronte ad alcuni momenti complicati: nel novembre del 2020 mentre svolgeva lavori di giardinaggio nella sua tenuta di campagna ha avuto un calo di attenzione e con una sega circolare si è seriamente ferito a tutte le dita. Lo spavento è stato grande, ma, una volta giunto al pronto soccorso, la mano - indispensabile per comporre e suonare la sua musica - è stata adeguatamente curata.

Il profilo Instagram

Nek ha un account ufficiale di Instagram, dove è seguito da oltre 1 milione di follower. L'artista utilizza il social per aggiornare sui suoi lavori discografici, sui concerti e le apparizioni televisive. Non mancano però parentesi dedicate alla vita privata, in foto che vedono l'artista accompagnato nella quotidianità dalla moglie, della figlia Beatrice e di Martina.