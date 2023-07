Nel secolo breve con Alessandro Barbero, da stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 26 luglio 2023, Rai 3 trasmette, a partire dalle 21.20, la prima delle cinque puntate di "Nel secolo breve". La Storia del Novecento raccontata da Alessandro Barbero attraverso cinque importanti eventi. Si comincia questa sera con la prima epocale scalata all'Everest, datata 1953.

Nel secolo breve: le anticipazioni del programma

“Nel secolo breve” è un programma targato Rai Cultura. A partire da questa sera Rai 3 trasmette cinque puntate del format, che narra la grande Storia del Novecento mediante una serie di eventi che hanno caratterizzato il secolo. Il tutto è raccontato dal professor Alessandro Barbero. Specializzato in particolar modo in storia militare e storia del Medioevo, Barbero si è fatto conoscere dal grande pubblico attraverso le collaborazioni (2007 - 2022) con Superquark". Dal 2013 al 2017 è un componente del comitato scientifico del programma di Rai 3 "Il tempo e la storia". Attualmente lo vediamo anche in "Noos - L'avventura della conoscenza", il programma divulgativo condotto da Alberto Angela.

In onda oggi, 26 luglio, curato da Emanuele Colarossi, il primo appuntamento del lotto tratta un' impresa datata 29 maggio 1953. In tale data gli alpinisti Tenzing Norgay ed Edmund Hillary furono i primi a scalare l'Everest, la vetta più alta del continente asiatico e, in assoluto, della Terra, con un'altitudine di 8848,86 m s.l.m.

La seconda puntata, curata da Paola Lasi, tratta la prima grande crisi della Guerra fredda; la terza, firmata da Vanessa Roghi, si concentra sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, avvenuto a Dallas il 22 novembre 1963; la terza puntata, curata da Antonio Carbone con la storica Isabella Insolvibile, illustra lo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943 e parla del ruolo della mafia nelle vicende successive all'occupazione dell’isola; nella quarta puntata, di Elio Mazzacane, la stessa Insolvibile fa tappa a Cefalonia, dove narra l’eccidio della Divisione Acqui, sterminata dai nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943; la quinta e ultima puntata, firmata da Giancarlo Di Giovine, racconta la Repubblica di Salò, grazie anche a Emanuela Lucchetti, che attraversa i luoghi che furono scenari della Repubblica Sociale Italiana.



Dove vedere Nel secolo breve in tv e in streaming (dal 26 luglio)

La prima puntata stagionale di "Nel secolo breve" va in onda oggi, martedì 26 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3, e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.