Nero a metà 4, la quarta stagione ci sarà? Quando inizia, anticipazioni, cast

Nero a metà 3 si congeda dai suoi affezionati telespettatori con due vibranti ed emozionanti episodi. I tanti fan della serie si stanno però già interrogando sul futuro di Carlo Guerrieri e dei suoi colleghi del commissariato. Ebbene: stando alle indiscrezioni, possiamo affermare che Nero a metà 4 si farà. Scopriamo di più sul futuro della fiction di Rai 1.

Nero a metà 4, arrivano le conferme: ecco quando vedremo la prossima stagione

La terza stagione di Nero a metà è stata quella delle conferme: giunta in un critico periodo storico, ha saputo superare la prova del tempo e intercettare ancora una volta i gusti dei telespettatori, che l’hanno premiata con degli ottimi ascolti. Nel corso delle ultime settimane abbiamo seguito le indagini riguardanti la sparizione di Clara e a quelle per incastrare Pugliani, ma siamo stati resi partecipi anche di vicende sentimentali e dilemmi familiari. In più occasioni Claudio Amendola ha dichiarato di sentirsi molto legato al personaggio di Carlo Guerrieri e di amare la fiction anche da spettatore: non è un caso che con la terza stagione abbia assunto anche il ruolo di regista, dirigendo sé stesso e i suoi colleghi. Il primo a fare apertamente riferimento al futuro della serie è stato però Alessandro Sperduti, l’interprete di Marco Cantabella. L’attore ha dichiarato: “Questa serie sta andando benissimo e già stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione. Mi sta dando soddisfazioni. E devo dire grazie a Claudio.” Parole esplicite, dunque, che fanno la gioia dei tanti fan della fiction. Ma quando andrà in onda la quarta stagione di Nero a metà? Basandoci sulla frequenza con la quale sono state programmate le precedenti annate - trasmesse in anni pari (2018, 2020, 2022) - tutto lascia pensare che le nuove vicende di Carlo e la sua squadra andranno in onda nella prima metà del 2024. Per ulteriori conferme, non ci resta che attendere.