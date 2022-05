La nuova puntata di Nero a metà, fiction di successo con Claudio Amendola, segna un punto di svolta nelle indagini sulla scomparsa di Clara: la donna viene trovata morta. L’episodio è destinato a scompaginare lo stato d’animo di Malik, di Carlo e del commissariato. Ma scopriamo di più sugli episodi in onda stasera, lunedì 2 maggio dalle 21.25 su Rai.

Nero a metà 3, le anticipazioni della quinta puntata: episodi 9 e 10

Le vicende della quinta puntata di Nero a metà sono prevalentemente incentrate sul caso di Clara: dopo aver monopolizzato l’intera stagione, la donna viene trovata morta da Alba, Alice e Federico. Successivamente a questa tragica scoperta vediamo un Malik in crisi: già sospettoso, comincerà à indagare sul conto di Federico. La serie si occupa anche di nuovi casi: un ragazzo irrompe in commissariato e muore poco dopo fra le braccia di Bragadin, prima di pronunciare il nome del suo assassino; Carlo scopre che Suleyman ha una figlia segreta e chiede a Ottavia di mettersi sulle sue tracce: durante le ricerche la donna trova un oggetto sul suo scooter. Un indizio o una richiesta di aiuto? Spazio anche per Pugliani: Spartaco e Ottavia scoprono che l’uomo si serve di bambini per trasportare droga. I due saranno costretti a prendere una decisione e ad agire.

"Ogni volta che lo vedo sento qualcosa. Io non mi fido, Carlo!"#NeroAMetà3 STASERA, #2maggio, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/bG5xtSGP6O — Rai1 (@RaiUno) May 2, 2022

Dove vederlo in tv e in streaming (lunedì 2 maggio)

La quinta puntata (di sei totali) di Nero a metà 3 va in onda lunedì 2 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della stagione sono disponibili anche in live streaming e successivamente in streaming on-demand su RaiPlay.