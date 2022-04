Nero a metà 3, le anticipazioni della quarta puntata

Le nuove puntate della fiction con Claudio Amendola garantiscono tensione e colpi di scena. Questa terza stagione alterna le indagini sulla sparizione di Clara a nuovi e sempre vibranti casi di criminalità. Il settimo e l’ottavo episodio vertono su Pugliani e i suoi scambi di droga, ma danno spazio anche a personaggi come Ottavia e Cantabella. Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo lunedì 25 aprile.

Nero a metà 3, le anticipazioni della terza puntata: episodi 7 e 8

Il primo episodio della serata di 'Nero a metà' - il settimo stagionale - ha come titolo 'Per te'. Le indagini riguardanti la scomparsa di Clara giungono finalmente a un punto cruciale: grazie a un video del deposito bagagli la donna viene riconosciuta. Le immagini indicano chiaramente che ha lavorato per conto di Pugliani come corriere della droga. Giulia Trevi comincia a indagare sulle manovre criminali dell’uomo. Nel frattempo il commissariato è impegnato nelle indagini di un pericoloso bombarolo: l’obiettivo è quello di fermalo in tempi stretti, prima che possa attentare all’altrui vita.

Il secondo episodio (l’ottavo stagionale), 'Separazioni', è ricco di eventi: Trevi scopre le coordinate per intercettare il prossimo scambio di droga di Pugliani, ma non tutto andrà per il verso giusto. Nella casa di Spartaco, Ottavia riesce a impossessarsi di un indizio importante su Suleyman: ma, nonostante le pessime premesse, tra i due nascerà una sorprendente intesa. Mentre Cantabella si ritrova in una situazione che potrebbe costargli caro, le indagini sulla morte del braccio destro di Pugliani rivelano che si tratta dello stesso uomo che aveva prelevato Clara all’uscita del carcere, prima della sparizione della donna.

Dove vederlo in tv (lunedì 25 aprile)

La quarta puntata (di sei totali) di Nero a metà 3 va in onda lunedì 25 aprile in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della stagione sono disponibili anche in live streaming e successivamente in streaming on-demand su RaiPlay.