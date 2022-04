La terza stagione di Nero a metà si è aperta con degli ottimi risultati d’ascolto. Sono tanti gli italiani che seguono le vicende di Carlo (Claudio Amendola) e di sua figlia Alba, di Malik e del commissariato, sempre intento a indagare su nuovi e misteriosi casi. Anche nelle prossime puntate le sorprese non mancheranno, tra oscure sparizioni e relazioni sentimentali. Ecco tutte le anticipazioni dei prossimi episodi in arrivo lunedì 18 aprile.

Nero a metà 3, le anticipazioni della terza puntata: episodi 5 e 6

Il primo episodio (quinto della terza stagione) ha come titolo “Nei suoi panni”. Il focus della trama verte su un omicidio avvenuto sotto l'abitazione di Alba. Carlo comincia a indagare e teme che il diretto responsabile possa essere Pugliani. Ad aiutarlo nella risoluzione del caso ci sarà un agente della narcotici. Il titolo del secondo episodio (sesto stagionale) della serata è “Un uomo”. Qui vediamo una classe di liceo riversarsi nel commissariato: la loro professoressa è scomparsa e gli studenti vogliono fare chiarezza. Spazio anche per altre vicende: la coppia Alba-Federico continua a indagare sulla sparizione di Clara, mentre la relazione fra Malik e Monica è ancora in via di definizione. Nel mentre giunge notizia di un notaio vittima di un pirata della strada: ma dietro la sua morte potrebbe esserci qualcosa di più scottante…

Dove vederlo in tv (lunedì 18 aprile)

La terza puntata (di sei totali) di Nero a metà 3 va in onda lunedì 18 aprile in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della fiction sono disponibili anche in live streaming e successivamente in streaming on-demand su RaiPlay.