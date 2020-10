‘Nero a metà 2’, finale di stagione per la serie di Rai1: le anticipazioni dell’ultima puntata

Ultimo doppio appuntamento con la seconda stagione di "Nero a metà", fiction di grande successo di Rai1 che si congeda con il pubblico giovedì 8 ottobre alle 21.25, quando Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz) si ritroveranno ancora alle prese con nuovi intricati delitti.

Nel primo episodio della sesta puntata dal titolo "Verità nascoste", un ragazzo chiede informazioni al reparto di medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato morto anche lui. Nel covo che credevano di Imardi i nostri trovano il suo cadavere: qualcuno lo ha murato vivo. Carlo e i suoi riprendono da capo l'indagine e arrivano a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l'omicidio della fidanzata.

Nell'episodio finale intitolato "La resa dei conti", Carlo intuisce da diversi fattori che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto: ha pagato per un delitto che non ha commesso. E Muzo e Marta sono stati puniti privandoli degli affetti più cari per non avergli creduto, per non aver inseguito la verità.