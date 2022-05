Nero a metà 3, le anticipazioni della sesta (e ultima) puntata

Nero a metà 3 si congeda dai suoi affezionati telespettatori con due puntate da non perdere: i colpi di scena si alternano alle emozioni, qualche storia si chiude e altre lasciano qualche interrogativo. La fiction con Claudio Amendola è pronta per un ultimo appuntamento da non perdere. Dall’epilogo del caso Pugliani al ritrovamento di Maryam: scopriamo le anticipazioni di ciò che vedremo lunedì 9 maggio.

Nero a metà 3, le anticipazioni degli episodi 11 e 12

Il caso della puntata verte su un giornalista ucciso per aver indagato su alcuni feroci litigi avvenuti tra gruppi di ragazzini: la Polizia si appresta a indagare. Per il resto, la serata prevede sviluppi e risoluzioni di linee narrative tracciate da tempo: Carlo ritrova la piccola Maryam e, non senza emozione, si appresta a riportarla dalla sua mamma, Suleyman. Le indagini su Pugliani sono a un punto di svolta: il luogo dove l’uomo è solito far smistare la droga viene finalmente intercettato e la squadra è pronta ad agire.

Nel frattempo il rapporto tra la Cori e Bragadin continua a essere conflittuale e una apparente pace vienemessa nuovamente in discussione da una scoperta inaspettata da parte della donna; al contempo, anche Alba e Federico hanno ben più di una incomprensione. Per finire, assistiamo a un incontro tra Carlo e Cristina. Pronto a formalizzare il divorzio, l’uomo comincia a porsi qualche domanda e ad avere forti dubbi: è davvero pronto a mettere nero su bianco la fine del legame?

Dove vederlo in tv e in streaming (lunedì 9 maggio)

La sesta e ultima puntata di Nero a metà 3 va in onda lunedì 9 maggio in prima tv assoluta alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della stagione sono disponibili anche in live streaming e successivamente in streaming on-demand su RaiPlay.