Nessuno mi può giudicare, stasera in tv il film con Paola Cortellesi

In onda martedì 6 settembre su Rai 1, “Nessuno mi può giudicare” è una commedia diretta da Massimiliano Bruno, qui al suo esordio alla regia. Una commedia che ha come protagonista Alice, antipatica borghese che dopo la morte del marito decide di darsi alla prostituzione. Ma un giorno si innamora dell’affascinante Giulio: cosa fare? Per la sua interpretazione Paola Cortellesi ha vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Nessuno mi può giudicare: trama e cast

La romana Alice ha 33 anni e non è molto simpatica. Razzista e snob, con la morte del marito imprenditore si ritrova piena di debiti. Costretta a vendere la lussuosa villa, si trasferisce al Quarticciolo ma, ancora in crisi economica, rischia di perdere il figlio Filippo, di 9 anni. Un giorno decide di contattare Eva, una donna che si mantiene facendo la escort: per sdebitarsi Alice inizia a vendere il suo corpo. Inizialmente timorosa e imbarazzata, prende poi confidenza e si fa chiamare Morena. Intanto Alice instaura rapporti d'amicizia con diversi extracomunitari. Tutto sembra procedere tranquillamente, ma quando la donna incontra e si innamora (ricambiata) di Giulio sarà sempre più arduo tenere nascosta la sua professione. “Nessuno mi può giudicare” segna il debutto alla regia di Massimiliano Bruno, già attore e sceneggiatore, che per l’occasione scrive anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi ed Edoardo Falcone.

Si tratta di una simpatica commedia di costume che, partendo dall’alta borghesia e da un assunto drammatico, si fa ben presto omaggio nei confronti di un microcosmo umile e popolare. Il principale motivo d’essere della pellicola è però da trovare nella prova di Paola Cortellesi, vincitrice del David di Donatello come migliore attrice. Il cast è comunque molto ricco di attori noti: Rocco Papaleo è stato tra i più applauditi del lotto, ma troviamo anche Raoul Bova, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e, in ruoli più piccoli, Lillo, Lucia Ocone, Dario Cassini, il cantante Fausto Leali e Valerio Mastandrea (anche voce narrante della pellicola).

Dove vedere Nessuno mi può giudicare in tv e in streaming (6 agosto 2022)

Nessuno mi può giudicare va in onda martedì 6 settembre alle 21:25 su Rai 1 e (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.