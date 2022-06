New Amsterdam 4, le anticipazioni della terza puntata

In onda su Canale 5 venerdì 17 giugno alle 21.20, la terza puntata di New Amsterdam 4 propone nuovi episodi ricchi di eventi: dall’incidente mortale in cui è coinvolta un’ambulanza a un pericoloso attacco informatico, da un incendio che provoca ustioni a un gruppo di immigrati fino ai discutibili metodi adottati dalla Fuentes. Leggiamo le anticipazioni dei nuovi episodi.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 17 giugno

Il titolo del primo episodio della serata è “Armonia”. Un’ambulanza viene coinvolta in un incidente mortale. Dietro questo tragico evento si nasconde una verità che, una volta scoperta, lascia Max senza parole. Nel frattempo la Fuentes mette grande pressione al personale: incita Iggy affinché torni a lavorare a pieno regime, ricatta i medici e obbliga i paramedici a svolgere lavoro extra; in “Attacco informatico” il sistema informatico ospedaliero è vittima di un cyber attacco da parte di una banda di hacker russi. Max è l’involontario protagonista di questo misfatto e deve quindi impegnarsi per trovare una somma in denaro per salvare l’ospedale; il terzo e ultimo episodio della serata è “In terra straniera”. A causa di un incendio in una chiesa, un gruppo di immigrati non in regola con i documenti viene ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale: sono tante le vittime di ustioni più o meno gravi. Al New Amsterdam c’è una situazione generale che scontenta lo staff: le scelte della Fuentes continuano a far discutere, tanto che la Brantley medita di intervenire direttamente. Max ed Helen continuano invece ad organizzarsi per volare verso Londra, dove vorrebbero poi stabilirsi.

Dove vedere la terza puntata di New Amsterdam 4 (venerdì 17 giugno)

La terza puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 17 giugno alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.