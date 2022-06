New Amsterdam 4, le anticipazioni della quinta puntata (1° luglio 2022)

I nuovi episodi di New Amsterdam vanno in onda venerdì 1° luglio alle 21.20 su Canale 5. Max ed Helen sono divisi tra gli impegni londinesi e le preoccupazioni riguardanti il loro ex ospedale, che vive un momento di crisi. La Fuentes non è gradita allo staff e nuovi delicati casi di chirurgia incombono. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 1° luglio 2022

Nell’episodio dal titolo "La famiglia" vediamo Max ed Helen alle prese con una nuova realtà: dopo aver lasciato il New Amsterdam devono riorganizzare diversi aspetti della loro vita e tener conto delle parole della madre di Helen. Per portare avanti i loro affari, anche Frome e Vaughan devono trovare un equilibrio ideale. Intanto Reynolds e la Bloom si prendono cura di una famiglia che è rimasta vittima di un brutto incidente. In "Uniti nella resistenza" Max ed Helen cominciano ad accorgersi che senza di loro il New Amsterdam versa in cattive acque. Mentre la Fuentes prova ad imporre la propria leadership, la Bloom e Reynolds sono alle prese con delle importanti scelte. Nell'episodio "Ultimatum" Max prova ad escogitare un piano per aiutare il New Amsterdam. Reynolds e la Fuentes hanno intanto diverse vedute circa un delicato intervento chirurgico. Mentre Wilder e Castries si occupano di un paziente con un cancro terminale, Frome fa un lavoro psicologico su un padre ed un figlio vittime di un dolore comune.

Dove vedere la quinta puntata di New Amsterdam 4 (venerdì 1° luglio 2022)

La nuova puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 1° luglio 2022 alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.