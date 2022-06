New Amsterdam 4, le anticipazioni della prima puntata

Venerdì 3 giugno riparte il medical drama New Amsterdam con la sua quarta stagione. Trasmesso da Canale 5 a partire dalle 21.20 (con tre episodi per volta), racconta la sfera pubblica e privata del dottor Max Goodwin, direttore medico di uno storico ospedale degli Stati Uniti. Leggiamo le anticipazioni della nuova puntata.

Le anticipazioni dell’episodio di venerdì 3 giugno

Dopo un paio di slittamenti, arriva finalmente anche in Italia la quarta stagione di New Amsterdam, medical drama di successo interpretato da Ryan Eggold. Ogni venerdì Canale 5 trasmette in prima serata 3 episodi: un’occasione ghiotta per tutti i fan della serie. Vediamo cosa succede nella prima puntata, in onda il 3 giugno. Nell'episodio 'Anima e corpo' Max fa di tutto per tenere viva la relazione con Helen. La donna gli comunica che ha intenzione di tornare a Londra, dove ha avuto un importante incarico lavorativo. Nel frattempo qualcuno sta appiccando degli incendi al New Amsterdam, nei reparti fino a poco tempo prima riservati ai pazienti malati di Covid. Chi è il responsabile?; Nel secondo episodio della serata, 'Noi due insieme', l'ospedale vive un momento di crisi: il reparto di terapia intensiva scarseggia di personale, mentre Helen vorrebbe che fosse Max a comunicare alla Brantley l'intenzione di lasciare l'ospedale. 'Come è sempre stato' è il titolo del terzo episodio. Si diffonde la notizia della partenza di Max e Helen. Mentre partecipa come giudice a un concorso scientifico, l'uomo conosce Imani, un'immigrata che ha una idea geniale per combattere la crisi sanitaria dei Paesi del Terzo Mondo. Intanto la Brantley è costretta ad assumere un nuovo Direttore Sanitario: la sua scelta sarà sorprendente.

Dove vedere la prima puntata di New Amsterdam 4 (venerdì 3 giugno)

La prima puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 3 giugno alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.