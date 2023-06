New Amsterdam 5, da stasera in tv l'ultima stagione: le anticipazioni

A partire da oggi, 7 giugno 2023, Canale 5 trasmette la quinta e ultima stagione della serie televisiva statunitense "New Amsterdam". Il medical drama ambientato in uno degli ospedali pubblici più antichi degli Stati Uniti racconta le vicende pubbliche e private del direttore Max Goodwin e dei suoi colleghi dottori.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 7 giugno 2023

Composta da tredici episodi, la quinta stagione di "New Amsterdam" chiude per sempre le vicende del dottor Max Goodwin (interpretato da Ryan Eggold), diventato direttore medico di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam di New York.

Si comincia oggi, mercoledì 7 giugno, con i primi tre episodi stagionali. Il New Amsterdam ha subito dei cambiamenti drastici, ma il dottor Goodwin torna alla guida della struttura: le vicende professionali devono però coabitare con le delusioni private: nell'episodio dal titolo "Tutto è indefinito", Max sembra inconsolabile dopo che Helen l'ha piantato all'altare, poco prima del grande "sì" matrimoniale. A incoraggiarlo ci provano Lauren, Iggy e Reynolds. Intanto Wilder e Reynolds si prendono cura di un giovane malato terminale che vuole realizzare un sogno: recitare in un film di Bollywood. Il dottor Bloom si occupa di un gruppo di lavoratrici rimaste ferite. Karen Brantley informa il dottor Goodwin che l'ospedale ha ricevuto un'enorme donazione, ma il protagonista non gradisce l'identità del benefattore.

Nell'episodio "Inganno perfetto", il dottor Bloom nota che alcuni pazienti non sono in grado di pagare per i loro farmaci e lo comunica Goodwin; ha dunque una idea vincente di risparmio sui costi, che si appresta a proporre al consiglio di amministrazione. Il dottor Wilder si occupa della salute di un famoso giocatore di baseball, che si è gravemente ferito il braccio in un incidente: il paziente rischia di perdere l'arto, ma la questione provoca tensioni tra Wilder e Frome. Quest'ultimo, intanto, decide di iscriversi a un'app di incontri, mentre Floyd Reynolds e suo padre vanno a pesca insieme, vivendo una piccola disavventura.

Il terzo e ultimo episodio della serata è "Un grande giorno". Al New Amsterdam arrivano molte persone che, nel bel mezzo di una festa di matrimonio, sono rimaste ferite a causa di una esplosione. Uno dei casi più critici è quello dello sposo, che ha un raro gruppo sanguigno: Max e Wilder si mettono alla ricerca di un donatore, mentre Bloom e Reynolds si prendono cura di una coppia che ha strane ferite. In tutto questo trambusto, mentre fornisce aiuto a una ragazza in stato catatonico, Iggy fa una scoperta legata al matrimonio.

Dove vedere New Amsterdam 5 (da mercoledì 7 giugno 2023)

La prima puntata della quinta stagione di "New Amsterdam" va in onda mercoledì 7 giugno 2023, dalle 21:20 su Canale 5; e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.