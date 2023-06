New Amsterdam 5, questa sera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, mercoledì 28 giugno 2023, a partire dalle 21.20, due nuovi episodi (5x10 e 5x11) della quinta e ultima stagione di "New Amsterdam". In quello che è il penultimo appuntamento con il medical drama, Max Goodwin si trova a dover prendere importanti decisioni sulla sua vita privata. Ma, da un paziente schizofrenico ad un giovanissimo che ha bisogno di un trapianto al cervello, i difficili casi ospedalieri non mancano.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 28 giugno 2023

Il titolo del primo episodio della serata è "Non farlo per me". Vediamo Max Goodwin intento a imparare la lingua dei segni con l'obiettivo di comunicare adeguatamente con WIlder. Quest'ultima non sembra però particolarmente entusiasta della cosa e riceve nel frattempo una proposta molto interessante: una sua ex insegnante, nonché paziente, sta progettando di aprire una Scuola di Medicina per persone non udenti e Wilder sarebbe coinvolta nella realizzazione. Horace sta intanto avendo delle difficoltà di convivenza con il figlio di Reynols e comunica che è pronto a lasciare la casa. Mentre Bloom ha problemi con la sorella Vanessa, tossicodipendente, Iggy seppellisce l'ascia di guerra con Martin, e si occupa di un delicato caso: un paziente schizofrenico di nome Harlan, sofferente per un particolare motivo. Nel sostituire una dottoressa, Goodwin fa da insegnante a un gruppo di tirocinanti nel reparto di terapia intensiva.

Il secondo episodio della serata - e undicesimo stagionale - è "Caduta libera". Dopo il finale a sorpresa della scorsa stagione, che ha visto Helen piantare Max sull'altare, a un passo dal fatidico "sì", la donna torna adesso a New York. Goodwin non può essere del tutto indifferente e cade in uno stato di panico, improvvisando un modo per evitare l'incontro: organizza in tutta fretta una gita in montagna in compagnia di alcuni colleghi: il gruppo si avventura in una foresta rocciosa. La giornata presenta però un imprevisto: la guida, Tennessee, cade da un precipizio. Le ferite riportate sono gravi e quella che doveva essere una giornata di relax si trasforma per Goodwin e gli altri in un intervento delicato, anche perchè non hanno portato con loro tutti i mezzi del mestiere, utili per un ideale intervento. In ospedale troviamo invece il dottor Reynolds, alle prese con un intervento estremamente difficile: il figlio di un suo amico di università necessita di un intervento chirurgico al cervello. Sul finire dell'episodio Max acquisisce consapevolezza: deve prendere importanti decisioni inerenti alla sua sfera sentimentale.

Dove vedere New Amsterdam 5 (28 giugno 2023)

La quarta puntata della quinta stagione di "New Amsterdam" va in onda mercoledì 28 giugno 2023, dalle 21:20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.