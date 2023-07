New Amsterdam 5, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 5 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5, si conclude per sempre il medical drama "New Amsterdam", con gli ultimi due episodi della quinta stagione. La relazione tra il protagonista, Max Goodwin, e la dottoressa Wilder sembra finalmente essere andata in porto. Ma gli imprevisti non mancano, fino alla conclusione della serie, interpretata da Ryan Eggold.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 luglio 2023

Nel primo episodio della serata, "Il posto giusto", Max Goodwin e la dottoressa Wilder hanno ufficializzato la loro relazione. Quando lui è in procinto di presentare un farmaco contro il cancro, lei ha il compito di dirgli che nella procedura del processo c'è un difetto, per il quale è responsabile Helen Sharpe. Il dottor Frome si prende cura di una senzatetto e prova a rivitalizzare la sua storia con Martin. La Dottoressa Bloom sta cercando, non senza problemi, un nuovo appartamento.

L'episodio dal titolo "Come posso aiutare?" chiude non soltanto la quinta stagione, ma l'intera serie. Max Goodwin annuncia ai suoi colleghi che ha deciso di lasciare il New Amsterdam: il suo nuovo lavoro sarà all'OMS a Ginevra, in Svizzera. Nel frattempo arriva in ospedale una donna fuggita dall'Ucraina, segnata, insieme a suo figlio dalla tragica guerra in corso. La donna risulta essere gravemente malata e i dottori devono approfondire il suo stato di salute. Goodwin deve intervenire, con il sostegno di tutto il team medico, per salvarle la vita, mentre Frome prova a comunicare con il ragazzo, che però non parla. Max affida il posto di direttore medico alla Wilder, con tanto di consegna della chiave del suo ufficio, a testimoniare la staffetta. Quindi fa un giro d'addio attraverso l'ospedale con la piccola figlia Luna al braccio. Quest'ultima è poi protagonista di un significativo flashforward finale.

Dove vedere New Amsterdam 5 (5 luglio 2023)

La quinta e ultima puntata della quinta stagione di "New Amsterdam" va in onda mercoledì 5 luglio 2023, dalle 21:20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.