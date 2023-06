New Amsterdam 5, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Canale 5 propone oggi, 14 giugno 2023, a partire dalle 21.20, tre nuovi episodi di "New Amsterdam 5": dal quarto al sesto stagionali. I dottori devono per una volta prevenire o curare i propri problemi di salute. Nel corso della serata, il dottor Max Goodwin protegge un'infermiera, accusata di aver causato la morte di un paziente, e si reca in Comune per contestare la scarsa sicurezza della città di New York.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 14 giugno 2023

Il primo episodio della serata è "Guarisci te stesso" e vede il protagonista Max Goodwin parlare comunicare una notizia ai medici: la concessione di una giornata libera, che serve a lla loro personale salute. Cebo toglie il farmaco Adderall alla Bloom dato il sottopeso accertato: lei si consola con cibi spazzatura, ma deve poi prendersi cura di Alphonse, colpito da un'ulcera allo stomaco, di alcuni bambini reduci da un incidente in scuolabus e di una donna che deve partorire. Iggy deve fare i conti con i suoi problemi di carattere sessuale. Max è preoccupato per una strana massa cresciuta sul collo e, intanto, raccomanda alla Wilder di sottoporsi a operazione per il suo tunnel carpale. Flores si prende cura di una sindrome riscontrara a Reynolds.

Il secondo episodio della serata - e quinto stagionale - è "Manine smaniose". Max Goodwin è intenzionato a far ragionare il Procuratore Distrettuale, che vuole avviare le indagini contro un’infermiera dell'ospedale, rea, a suo dire, di aver provocato la morte di un paziente: Max sa che questo non è vero. La Lauren ha un confronto con sua sorella Vanessa e le dice di essere sobria da tre anni; ma le sue parole non verranno prese sul serio. Reynolds è intento aiutare gli inquilini di un condominio, che sono stati avvelenati da qualcuno.

"Mandami un segnale" è il terzo e ultimo episodio della serata. Alcuni dolci portati da Lauren in ospedale, in occasione del ritorno di Casey, sono farciti con una crema che provoca un'intossicazione a tutti i colleghi, eccetto che a lei, che, in quanto vegana, nemmeno li ha assaggiati. Max si prende cura di Ana e Raphael, una donna anziana con il nipote: la causa è quella di un incidente avvenuto nei pressi dell'ospedale. Il dottor Goodwin vuole però andare oltre e si reca al Comune insieme a un'avvocata, per reclamare una sicurezza maggiore in città. Iggy aiuta intanto una famiglia a comunicare con il figlio sordo.

Dove vedere New Amsterdam 5 (14 giugno 2023)

La seconda puntata della quinta stagione di "New Amsterdam" va in onda mercoledì 14 giugno 2023, dalle 21:20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.