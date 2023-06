New Amsterdam 5, questa sera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Oggi, 21 giugno 2023, a partire dalle 21.20, vanno in onda su Canale 5 due nuovi episodi della quinta e ultima stagione di "New Amsterdam". I dottori si occupano di nuovi e vecchi pazienti, ma devono fare i conti anche con problemi privati. Leggiamo quali sono i momenti salienti degli episodi 5x08 e 5x09.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 21 giugno 2023

Canale 5 trasmette dal 7 giugno 2023 la quinta stagione della serie televisiva ospedaliera "New Amsterdam": 13 nuovi episodi che chiudono per sempre la storia del dottor Max Goodwin, direttore medico di uno storico ospedale pubblico di New York, il New Amsterdam. Nel corso della prima serata la rete ha trasmesso i primi episodi di quest'ultima stagione; lo scorso mercoledì ne ha trasmessi ben quattro; da oggi, 21 giugno, andranno in onda due episodi per ognuna delle serate, fino al 5 luglio.

Il primo episodio della serata ha come titolo "Il mondo è un palcoscenico". Durante il concorso di bellezza "Miss Teen Liberty" crolla il palcoscenico. Un incidente nel quale vengono coinvolti alcuni giovani, vittime di ferite più o meno serie che Bloom fa di tutto per curare. Ad avere la peggio è però l’organizzatrice della manifestazione, alla quale Reynolds estrae una scheggia dal cuore; ma non è tutto, perché la donna ha bisogno di un trapianto. Altro paziente di giornata è Iggy, che guarisce da una grave depressione grazie a Salomon, il custode dell'ospedale che ha - a suo dire - doti di sensitivo. Nel frattempo Max interagisce con il veterano di guerra Warren: l'uomo vorrebbe far causa al New Amsterdam perché sua madre, poco prima di morire, ha donato la propria casa all'ospedale.

Il secondo episodio della serata è "Gli spazi vuoti". Dopo la morte della loro madre, la Bloom deve trovare un dialogo con la sorella Vanessa; ma anche Wilder e Goodwin provano a trovare un equilibrio relazionale, tra lavoro e vita privata. Reynolds, impegnato a trovare finalmente un dialogo con il padre, assiste - con una impronta di originalità - una futura madre a superare i problemi di tossicodipendenza. Mentre Goodwin e Frome hanno urgente bisogno di risolvere alcune divergenze lavorative, Bloom si occupa di fratelli reduci da un brutto incidente in bicicletta. Intento anche a fare chiarezza sulla relazione con Goodwin, Wilder incontra un malato di cancro che sembra essere guarito, in modo del tutto inaspettato.

Dove vedere New Amsterdam 5 (21 giugno 2023)

La terza puntata della quinta stagione di "New Amsterdam" va in onda mercoledì 21 giugno 2023, dalle 21:20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.