New Amsterdam 4, le anticipazioni della seconda puntata

Venerdì 10 giugno (Canale 5, 21.20) va in onda il secondo appuntamento con la quarta stagione di New Amsterdam. Tre nuovi episodi dove la relazione tra Max e Helen continua a vivere tra privato e corsie ospedaliere. Nel frattempo al New Amsterdam va avanti la ristrutturazione ad opera della Fuentes; ma anche la nuova composizione dello staff potrebbe presentare qualche novità. Leggiamo le anticipazioni della nuova puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 10 giugno

Nell’episodio dal titolo “Un segno duraturo” al New Amsterdam è tempo di fare bilanci e chiarezza, per prevenire alcune difficoltà: mentre la Sharpe fa una lista di tutti i pazienti malati di cancro, Max deve far fronte alla critica situazione fiscale dell’ospedale; l’uomo ha inoltre un importante confronto con la Malvo circa il suo futuro lavorativo. In “Falsi ricordi” mentre la dottoressa Fuentes continua con l’opera di ristrutturazione dell’ospedale, Max è impegnato con un paziente; nel frattempo nell’affrontare un caso complicato la dottoressa Sharpe e Iggy si trovano in netto contrasto. Bloom fa una scoperta sorprendente sulla madre. Il terzo e ultimo episodio della serata è “Un intervento pazzesco”. Helen riceve un messaggio da un suo ex, gravemente malato e costretto a un delicato intervento, unico metodo per la guarigione. La vicenda induce anche a riflettere sulla relazione fra la donna e Max. Intanto Iggy si trova nel bel mezzo di una discussione tra due pazienti e le rispettive famiglie: dovrà fare da mediatore. Per finire, il dottor Wilder riconsidera l'offerta di Max di unirsi allo staff.

Dove vedere la seconda puntata di New Amsterdam 4

La seconda puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 10 giugno alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.