New Amsterdam 4, le anticipazioni della quarta puntata (24 giugno 2022)

Venerdì 24 giugno alle 21.20 vanno in onda tre nuovi episodi di New Amsterdam: inizialmente bloccati a causa di un batterio che colpisce l’ospedale, per Max ed Helen è il momento di approdare a Londra. Mentre la Fuentes gestisce con fatica il New Amsterdam, Frome è tra i più utili alle cause dei pazienti. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 24 giugno

Il primo episodio della serata ha come titolo "Morire è la regola". Vediamo Max ed Helen che intensificano i preparativi per partire verso Londra. Presi da progetti futuri, sono vittime delle circostanze: un pericoloso (e mortale) batterio colpisce l'ospedale e i due sono costretti a rimanere dentro la struttura. Intanto Leyla affronta con convinzione la Dottoressa Bloom sul segreto che ha nascosto. Il Dottor Frome ha un compito complesso: dare conforto e motivazioni a due genitori che hanno perso il loro figlio. "Parlando di rivoluzione" è il titolo del secondo episodio. Seguiamo innanzitutto Max ed Helen stabilirsi a Londra, felici e motivati per questa nuova vita. In ospedale la Bloom aiuta a far ragionare un paziente convinto di essere maledetto, mentre Frome è intento a creare un progetto per donare un'occupazione in grado di retribuire i suoi pazienti psichiatrici. Intanto la Fuentes continua a gestire in modo molesto le redini della struttura. Nel terzo e ultimo episodio serale, “Storie parallele”, Max aiuta un paziente che ha bisogno di sostegno ed Helen prende il comando del NHS Hampstead Hospital. Al New Amsterdam Frome e la Bloom sono intenti ad analizzare lo stress dei loro pazienti, mentre Wilder per aiutare le persone ricoverate vorrebbe accantonare i metodi tradizionali e sposare l’innovazione.

Dove vedere la quarta puntata di New Amsterdam 4 (venerdì 24 giugno)

La nuova puntata della quarta stagione di New Amsterdam va in onda venerdì 24 giugno alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.