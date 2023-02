Ammaniti a Propaganda: "Parlo dell'immagine della politica e del sessismo"

I suoi libri hanno scalato negli anni tutte le classifiche di vendite in Italia, diventando spesso fenomeni internazionali e trovando un ampio apprezzamento da parte della critica. Stiamo parlando dello scrittore Niccolò Ammaniti, diventato tra gli autori preferiti dai registi in cerca di una nuova sceneggiatura, e attualmente nelle librerie con il suo ultimo orgoglio. Ve lo abbiamo segnalato tra gli autori da leggere in questo 2023, e adesso lo troviamo ospite a Propaganda Live.



Le anticipazioni sul nuovo successo

Il simpatico scrittore Niccolò mette le mani avanti facendo sapere a Zoro che non ama la TV e le interviste, ma appare subito molto sciolto e simpatico, tanto da farci chiedere perché non le faccia più spesso. Ovviamente in questo caso sono più che necessarie, perché l’autore deve promuovere il suo ultimo e già preannunciato grande successo: La vita intima, un romanzo introspettivo che racconta del personaggio di Maria Cristina Palma, che una rivista ha eletto come la donna più bella del mondo, e che è sposata con il presidente del Consiglio italiano. Una donna ammirata da tutti, ma destinata a restare sempre incompresa. Stando alle anticipazioni che ci ha lasciato in diretta Ammaniti, scopriamo che all’improvviso arriverà alla donna un video da un ex fidanzato, contenente un suo vecchio filmato hot. La storia accompagna Maria Cristina lungo un’intera settimana a far fronte allo scandalo che l’aspetta, con un modo di trattare lo scorrere del tempo che fa pensare che Virginia Woolf abbia fatto scuola. Tra i tanti temi trattati dal romanzo emerge ovviamente il sessismo, che vede la protagonista ridotta a donna oggetto. Un prototipo di donna, quello della first lady, molto osservato ma raramente narrato in maniera introspettiva. Uno degli elementi interessanti del nuovo lavoro di Niccolò, basandosi sulle sue dichiarazioni in studio, è stata la scelta di ambientare il romanzo indietro nel tempo, prima dell’avvento dei social, in modo tale da non doversi perdere con la narrazione dietro il mondo del web. Potendosi così concentrare sull’universo personale della protagonista.

Chi è Niccolò Ammaniti

Il celebre scrittore è per la volta intervistato da Diego Bianchi, in prima serata a Propaganda. Ammaniti vanta un notevole successo in campo editoriale. Spicca il volo nel 1994 con Branchie. Dopo pochi anni Einaudi acquista i diritti del libro, segnando pian piano la sua ascesa verso il successo. Nel 2001 pubblica Io non ho paura, che resterà uno dei suoi più grandi successi, portandolo ad essere conosciuto anche dal grande pubblico. La consacrazione del suo talento arriverà però solo nel 2007, anno in cui si aggiudica il Premio Strega con il romanzo Come Dio Comanda e anche stavolta, viene adattato da Gabriele Salvatores, con cui nasce un grande sodalizio scrittore regista, che riporterà Niccolò al cinema. Nel 2015 pubblica Anna, romanzo destinato a diventare una miniserie per Sky sei anni dopo. Adesso è appena uscita la sua nuova e molto attesa fatica: La vita intima. Ammaniti è molto apprezzato anche all'estero, tanto che i suoi libri sono tradotti in molteplici lingue, tra queste: inglese, francese, russo, spagnolo, greco, tedesco e polacco.