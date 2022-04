I look di Barbara D’Urso a La Pupa e il Secchione firmati da Nick Cerrioni: “Un omaggio a Chanel ironico sopra le righe”

Mentre è partito il countdown per la semifinale de “La Pupa e il secchione” che si terrà stasera alla Pupa e il Secchione Party si scaldano i motori in attesa di conoscere i nomi delle coppie finaliste.

Questa volta ospite su Mediaset Infinity del duo Dianetti-Mello, Nick Cerrioni, lo stylist delle rockstar italiane che ha curato il look della D’Urso nel corso del programma.

Lo stile di Barbara D’Urso: Chanel in chiave pop

Lo stesso Cerrioni ha svelato i retroscena dietro i sorprendenti outfit della D’Urso, che fanno il verso all’austerità dello stile Chanel, con un’impronta giocosa e pop, in linea con la personalità della padrona di casa: “Volevamo fare una cosa di grande contrasto. Mentre il tenore della trasmissione è più scanzonato, pazzo, con questi personaggi super eccentrici che lo vivono, volevamo fare una cosa diametralmente opposta, molto rigorosa, molto chic, molto pulita e ci è venuto in mente il mondo della moda francese, però riletto in chiave super pop da Barbara”.

Cerrioni non ha mancato di sottolineare anche alcuni dettagli ironici dei capi vestiti da Barbara che non saranno sfuggiti agli occhi più attenti, come il formale tailleur in pied-de-poule abbinato alla t-shirt Napoli, un omaggio alle origini della conduttrice: “Abbiamo tenuto questo lato molto ironico di Barbara. La sua t-shirt di Napoli si rifà alle t-shirt dei grandi brand, ma invece che la tipica scritta “Parigi” o “Milano” noi abbiamo voluto tenere Napoli perché giustamente Barbara è Made in Naples”, ha asserito.

Al di là degli elementi sopra le righe lo stylist ha voluto rimarcare anche il complesso lavoro artigianale che si cela dietro gli abiti: “Se pensate che gli abiti che lei indossa sono fatti a mano, si tratta di un capolavoro. Si tratta di un lavoro incredibile che ha fatto Francesca Schiavon con il suo staff, che ha una sartoria che lavora per i programmi di Barbara”.

Un dettaglio su tutti? I bottoni con le iniziali BD che vanno a sostituire quelle CC: “Quando abbiamo iniziato a pensare di voler fare un omaggio a Chanel molto ironico e sopra le righe, sognavamo questi bottoni coon scritto BD invece che CC, il logo di Chanel”.

Nick Cerrioni, chi è lo stylist delle star

38 anni, marchigiano, Nicolò Cerrioni, in arte Nick Cerrioni, dopo il diploma all’Istituto Europeo di Design nel 2005 ha iniziato a collaborare con vari programmi televisivi e con major discografiche. Il suo nome è balzato agli onori delle cronache nel 2020, quando lo stylist si è occupato di curare gli strabilianti look di Achille Lauro per la 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Da allora a Sanremo è stata Nick Cerrioni mania e tanti cantanti l’anno scelto nelle edizioni successivi per i loro outfit.

Dagli abiti stile Sirenetta di Orietta Berti nell’edizione 2020, sino ai look di quest’anno indossati tra gli altri da Achille Lauro, Rkomi, Gianni Morandi, Donatella Rettore e Tananai.

Ma non solo, la popolarità di Cerrioni è approdata anche nel grande e piccolo schermo, da Pierfrancesco Favino a Simona Ventura, sino a Barbara D’Urso, ormai sembra che nessuno possa fare più a meno dello stylist marchigiano.