C'è posta per te, colpo di scena dopo la puntata, Annalisa e Nicola sono tornati insieme

Colpo di scena per una delle storie che ieri sera a C'è posta per te ha appassionato più il pubblico. La coppia siciliana che sembrava essere arrivata al capolinea dopo l'ennesimo tradimento di lui e una fiducia, da parte di lei, ormai pari a zero, è riuscita a sorprendere tutti tornando insieme dopo la registrazione della puntata. Stiamo parlando di Nicola e Annalisa, marito e moglie e genitori di due bambini. Una coppia felice fino a una crisi nel 2017 che ha portato Nicola a non riuscire a gestire i problemi della vita quotidiana e scegliere la via delle scappatelle. Prima un tradimento della durata di ben due anni, poi scoperto dalla moglie che decide di perdonarlo, poi un altro che porta Nicola perfino a lasciare la casa dove vive con la sua famiglia per andare a convivere con l'amante che lui è convinto di amare. Basta poco, però, a farlo ricredere e così prova a tornare da Annalisa ma questa volta è troppo tardi.

Nicola, così, tenta l'ultima carta che ha a disposizione, quella di Maria De Filippi, scrive a C'è posta per te per riconquistare sua moglie e farsi perdonare per averla tradita più volte. Annalisa, però, ormai non lo ama più, ha perso la fiducia nei suoi confronti e non serve neanche l'arringa di Maria a farla ricredere, per lei è un no. Così la busta si chiude, il pubblico applaude e dopo la storia di amore tossico della scorsa settimana che aveva inorridito perfino Chiara Ferragni, il programma di Canale 5 torna ad avere il consenso del pubblico, in studio e a casa.

Qualcosa però poi cambia. Dopo la fine della puntata, infatti, arriva l'annuncio sui canali social dello show della De Filippi che rivela che Nicola e Annalisa sono di nuovo insieme.

"Dopo qualche tempo dalla registrazione, Annalisa ha deciso di dare un'altra possibilità a suo marito Nicola" si legge nel post che contiene anche il commento della stessa protagonista della storia: "Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità".