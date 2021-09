La famiglia di Uomini e Donne piange Nicolas Lorenzo Vona, morto a 29 anni in un incidente

Il messaggio di cordoglio per la morte del giovane, che lavorava per il programma

Lutto a Uomini e Donne. Un giovane che lavorava per il programma, Nicolas Lorenzo Vona, è morto questa notte in un incidente stradale in provincia di Frosinone. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare.

I profili social del programma Mediaset hanno dato l'annuncio della morte del giovane, che aveva appena 29 anni, con un messaggio commosso di cordoglio: "Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas".

La morte di Nicolas Lorenzo Vona in un incidente stradale

Il 29enne, originario di Arpino, è morto in un incidente lungo la provinciale che collega la città di Cicerone con Fontana Liri, in territorio di San Sossio. Ancora in via di accertamento le cause del sinistro, sul quale indaga la polizia stradale di Frosinone. Vona ha perso il controllo della sua Mini Cooper ed è finito fuori strada. Non è da escludere che il giovane possa essere uscito di strada per la presenza improvvisa di qualche animale.

Il messaggio di cordoglio di 'Uomini e donne' per la morte di Nicolas Lorenzo Vona