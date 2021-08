Nicoletta Orsomando, una vita in tv ma lontana dai riflettori: l'amore per la figlia e i nipoti

Nicoletta Orsomando si è spenta a Roma dopo una breve malattia . La storica presentatrice era ricoverata in un ospedale a Roma. La notizia è stata data dalla famiglia, senza aggiungere altri dettagli in merito. I funerali si svolgeranno lunedì a Roma, a Trastevere.

La Rai ha diffuso un comunicato ufficiale per ricordarla. "Con Nicoletta Orsomando scompare quello che è stato, per quasi 40 anni e per moltissimi italiani, il volto stesso della Rai, con la sua capacità di entrare nelle case di tutti con garbo, eleganza e delicatezza", è il commento della presidente Rai Marinella Soldi e dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. Nicoletta Orsomando è stata "una donna che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione del nostro Paese" e "a lei va la nostra profonda riconoscenza per aver 'accolto' giorno dopo giorno i telespettatori, facendoli sentire parte di una comunità. Un esempio al quale continuare a guardare nello spirito di una Rai che non dimentica le proprie radici, la propria missione e tutti coloro che, come Nicoletta Orsomando, ne hanno fatto la storia". Soldi e Fuortes si sono uniti insieme all’azienda al cordoglio della famiglia. Nicoletta Orsomando lascia la figlia Federica e i nipoti.

La vita privata di Nicoletta Orsomando

Nicoletta Orsomando sposò nel 1957 il giornalista Roberto Rollino. Da quell'unione è nata la figlia Federica. Dopo il matrimonio la coppia andò a vivere in una casa a Trastevere, come aveva raccontato in alcune interviste. Il rapporto tra Orsomando e il marito entrò in crisi e la coppia si separò sei anni dopo il matrimonio, per poi arrivare al divorzio negli anni Settanta. La figlia Federica l'ha resa nonna di tre nipoti, molto amati.

Simbolo di un modo essere e di fare televisione che ormai non c’è più, Nicoletta Orsomando era persona molto schiva e riservata. Pippo Baudo l'ha definita "una donna molto dolce, molto semplice, una vera amica dello schermo". "Era come la nostra capa, diciamo. Cercava sempre di essere molto precisa e pretendeva la precisione anche da parte nostra. In Rai a quei tempi erano molto severi, non potevi tardare. Noi, anche se facevamo tremila programmi, eravamo dipendenti, dovevamo timbrare il cartellino. Per noi lei era l'esempio della persona educata e corretta. Ce lo dicevano anche in Rai: entravamo nelle case di tutti e dovevamo essere il loro biglietto da visita", l'ha ricordata Maria Giovanna Elmi.

Nicoletta Orsomando "femminista": l'intervista negli anni Settanta

Dopo la sua morte è tornata a circolare una vecchia intervista del 1979 per il programma "Si dice donna" nella quale parla di parità di genere. "Io sono in fondo, sia pure alla mia maniera, femminista", raccontava.

Un'intervista attualissima ancora oggi. La giornalista le chiede un commento sulle tante tavole rotonde dell’epoca e i dibattiti parlamentari con tutti uomini che decidono per le donne e lei risponde: "Così non va". Orsomando concludeva con un augurio in occasione della Festa della donna: "Che la parità sancita dalla Costituzione Italiana diventi quanto prima un fatto reale".