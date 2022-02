Lauda: The Untold Story, l’incredibile ritorno del pilota leggenda della F1

Il 1º agosto 1976 Niki Lauda parte in pole position al Gran Premio di Germania, sul lungo e tortuoso circuito del Nürburgring. Opta per le gomme da pioggia, e al primo giro viene sorpassato da diversi piloti con gomme slick su un asfalto che si sta asciugando. Si ferma così ai box per montare gomme da asciutto e inizia una forsennata rimonta. Alla curva Bergwerk, tuttavia, la pista è ancora umida, e il pilota austriaco perde il controllo della sua vettura andando a sbattere. La sua Ferrari prende fuoco e Niki rimane intrappolato tra le fiamme per lungo tempo, prima di venire salvato da alcuni coraggiosi colleghi e dai soccorsi. Il volto di Lauda rimarrà sfigurato a vita per le ustioni subite, ma saranno soprattutto i velenosi fumi inalati in quei lunghi minuti che metteranno in grave pericolo il pilota del Cavallino. Dopo soli 33 giorni, però, Niki Lauda si presenta al Gran Premio d’Italia, a Monza, pronto a scendere di nuovo in pista.

Lauda: The Untold Story, il documentario

A quasi tre anni dalla scomparsa del grande pilota austriaco, il documentario ripercorre quella che è una fase cruciale della sua carriera sportiva, nonché una delle pagine più incredibili dell’intera storia della Formula 1. Il leggendario ritorno dopo lo spaventoso incidente del Nürburgring al Gran Premio d’Italia, di fronte a migliaia di tifosi Ferrari euforici quanto increduli, rimane un momento unico per lo sport. A contrario del film cult “Rush” di Ron Howard, Lauda: The Untold Story ci propone un racconto meno romanzato ma più vicino ai protagonisti, attraverso interviste a colleghi, rivali e allo stesso Lauda.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 20 febbraio)

