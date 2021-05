"Don Matteo ha stufato", la replica di Nino Frassica ad uno spettatore è virale

Come neutralizzare un hater? Con l'ironia. Lo sa bene Nino Frassica, che in queste ore ha risposto al commento di un telespettatore "stufo" della fiction Don Matteo, in onda da tredici anni su Rai Uno. All'uomo che gridava all' "anche basta" per la messa in onda, l'attore siciliano ha risposto con quello stile surreale che lo contraddistingue da sempre tanto che la replica è diventata virale sui social. "Alessio", risponde Frassica, "potevi dirlo prima così ci organizzavamo: non avrebbero scritto le sceneggiature, non avremmo firmato i contratti. La prossima volta dillo prima, comunque chiederò personalmente alla Rai e alla Lux Vide (società di produzione della serie tv) di interrompere. E dirò che me lo hai consigliato tu".

La serie Don Matteo è in questi giorni al centro dei pettegolezzi a causa delle modifiche nel cast. E' ufficiale infatti la staffetta tra Terence Hill, storico protagonista della fiction fino ad oggi (e per 12 anni) e Raoul Bova, che interpreterà un nuovo presbitero, "un sacerdote al suo primo incarico" fanno sapere dall'ufficio stampa, raccogliendo così il testimone di personaggio principale. A dare ufficialità all'avvicendamento è stato proprio Frassica in un post condiviso ieri sul suo profilo Facebook, seguito da circa 500mila fan.