Nixon by Nixon – In His Own Words: la caduta del presidente dello scandalo Watergate

Il 9 agosto 1974 Richard Nixon diventa il primo presidente degli Stati Uniti a rassegnare le dimissioni. La pubblicazione di alcune intercettazioni telefoniche private avvenute tra il 1971 e il 1973 e tutto il cosiddetto scandalo Watergate si rivelano le pietre tombali per il 37º presidente USA, che è destinato a un’inesorabile caduta politica.

Il documentario in prima tv assoluta Nixon by Nixon – In His Own Words ripercorre la parabola del capo di Stato USA; l’appuntamento è alle 21:15 su Sky Documentaries.

Richard Nixon

Nato nel 1913 in California, Richard Nixon si avvicina al Partito Repubblicano nel 1945. L’anno successivo viene eletto alla Camera e inizia la sua ascesa politica, coronata dall’elezione a Presidente degli Stati Uniti nel 1969. Il suo mandato sarà uno dei più controversi della storia del paese, caratterizzato da un’eccessiva bellicosità (in Indocina e in Cile), un’ostinata politica antisovietica, un inasprimento dei divieti (ad esempio delle droghe leggere) e soprattutto una costante interferenza, anche illegale, negli affari interni e internazionali, servendosi solo di collaboratori fidati e spesso segreti. Sarà proprio lo scandalo Watergate, una serie di intercettazioni che testimoniavano l’abuso di potere da parte dell’Amministrazione Nixon, a segnare la sua fine: le microspie nella sua stanza del Watergate Hotel saranno le prove – seppur ottenute in maniera poco ortodossa – delle sue operazioni volte ad annullare l’opposizione politica.

Nixon by Nixon: il documentario

Diretto da Peter Kunhardt, il docufilm racconta la caduta di una delle figure più influenti della politica mondiale dei primi ’70, tracciando un quadro dell’uomo – quasi paranoico nei confronti nemici politici – e dei suoi ultimi giorni da Presidente, fino alle dimissioni per sottrarsi all’impeachment.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 24 febbraio)

Nixon by Nixon – In His Own Words è in onda stasera alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e 402) ed è disponibile on demand su NOW.